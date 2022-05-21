Самые секретные советские Волги: мощнее BMW и быстрее Мерседеса!

На протяжении трех десятилетий в СССР выпускали тайные модификации престижных седанов, о которых никто и ничего (почти!) не знал.

V8 на ГАЗ-21

Внешне ГАЗ-23 от стандартной Волги ГАЗ-21 не отличалась.

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Задание на создание специальной Волги Горьковскому заводу выдали в 1959 году, когда в производство пошла Чайка ГАЗ-13. По паспорту до 100 км/ч она разгонялась за 18 с. Ни один советский серийный автомобиль не мог поддерживать ее темп. Кроме того, иностранцы в СССР, в том числе и подозрительные с точки зрения контрразведки, ездили на машинах, куда более быстрых, чем стандартный ГАЗ-21.

ГАЗ-23 по требованию заказчика внешне ничем не отличался от обычной 21-й. Но под капотом стоял двигатель V8 объемом 5,53 л, мощностью 195 л.с., как у Чайки.

Двигатель V8 под капот ГАЗ-23 встал предельно плотно.

Мотор внедрили в Волгу с большим трудом — точнее, с допуском 1 мм! Но нареканий даже к уже поездившим машинам у строгого заказчика не было. Кстати, каждый ГАЗ-23 перед сдачей обкатывали пробегом 1000 км.

В салоне только две педали, а на рулевой колонке возле стандартного рычага — указатель для управления автоматической коробкой.

Испытывали вариант с механической коробкой передач, но такую машину признали нежизнеспособной. Поэтому к V8 приставили чайковский трехступенчатый автомат. При этом у селектора коробки, внешне такого же, как рычаг переключения передач на ГАЗ-21, было положение П — для того, чтобы заводить машину с буксира.

Под торпедо — набор тумблеров для включения фар и подфарников в самых разных комбинациях. Нечто типа сигнала «свой-чужой».

ГАЗ-23 стал куда мощнее большинства зарубежных аналогов-одноклассников. Двигатель Mercedes-Benz 220SE развивал 115 л.с., мотор Opel Kapitan — 90 л.с., BMW 3200 — 140 л.с. Только Jaguar MK II и только в топовой комплектации имел мотор 3,8 л мощностью 220 л.с.

Багажник в ГАЗ-23 открывают хитрым рычажком между спинкой и подушкой заднего сиденья.

ГАЗ-23 достигал 100 км/ч за 16 с и разгонялся до 170 км/ч. При этом тормоза были серийными — барабанными без усилителя! Зато в багажнике расположили плиту массой 120 кг, чтобы колеса при резком ускорении меньше пробуксовывали.

Заводской кинофотосъемочный универсал ГАЗ-22 с двигателем V8.

С 1962 по 1970 год сделали лишь 603 машины. Универсал ГАЗ-22, говорят, только один — для одного из посольств СССР где-то в Азии. Был, правда, и второй универсал с V8 и с большим люком в крыше, но для собственных заводских нужд — кино- и фотосъемки новых автомобилей.

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