10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — журнал За рулем

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

Haval Dargo выглядит, как вездеход, но на деле это очень комфортный кроссовер с расширенными внедорожными возможностями.

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Haval Dargo — начался прием заказов

Прием заказов на Haval Dargo в России уже начался, и пора разобраться, чем хороша наша версия кроссовера, продающегося в других странах под названием Big Dog (Большой пес). Название же для России переводится как Дракон, но обозначает «Dare to go» — «Смело отправиться в путь». Отличная игра слов. Но это далеко не единственная фишка автомобиля.

Напомним, что Haval — это премиальный бренд Great Wall, и будьте готовы к соответствующему оснащению автомобиля. Что касается именно Dargo, то у него оказалось немало систем, с которыми кататься по плохим дорогам и бездорожью одно удовольствие.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

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1. Дизайн автомобиля, мягко говоря, очень удачный. Были подозрения, что он позаимствован у нового Ford Bronco, но это исключено — машины разрабатывались одновременно. Это дизайн с характером, со строгими и четкими формами кузова.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)Haval Dargo
Haval Dargo

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)Ford Bronco
Ford Bronco

2. В салоне установлены три экрана: цифровая панель приборов (10,25 дюйма), дисплей мультимедийной системы (12,3 дюйма) и проекционный дисплей, транслирующий информацию на лобовое стекло. Селектор переключения передач выполнен в форме шайбы.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

3. Все кресла автомобиля имеют подогрев, а передние оснащены электрорегулировками, а также вентиляцией. Сиденье водителя, вдобавок ко всему, имеет функцию массажа.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

4. Звук аудиосистемы выводится через 9 динамиков и мощный сабвуфер.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)Кузов Haval Dargo на 72% состоит из высокопрочной стали
Кузов Haval Dargo на 72% состоит из высокопрочной стали

5. Дверь багажника имеет электропривод и функцию сенсорного открытия, распахиваясь после того, как вы проведете ногой под задним бампером.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

6. Автоматическая перпендикулярная и параллельная парковка — автомобиль сам встанет на выбранное место.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

7. Дистанционное управление позволяет запускать двигатель (в том числе по установленному владельцем расписанию), закрывать окна, управлять центральным замком, кондиционером и обогревами сидений.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

8. Система автономного вождения уровня L2 (ADAS) с функцией маневра в полосе для уклонения от столкновения с автомобилями в соседних полосах движения. Более того, автомобиль «запоминает» последние 50 метров маршрута и способен вернуться по нему задним ходом, в точности повторяя сделанные ранее водителем маневры. И это далеко не все электронные помощники.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

9. Восемь режимов движения: «Эко», «Спорт», «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок», «Трава/гравий» и «Ухабы».

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

10. Функция «прозрачного капота» в режиме кругового обзора позволяет видеть то, что находится прямо под передними колесами автомобиля.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

После появления Haval Dargo эксперты журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, обязательно найдут еще немало интересных особенностей у этого комфортного и умного кроссовера повышенной проходимости.

Фото: Haval

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

Haval Dargo выглядит, как вездеход, но на деле это очень комфортный кроссовер с расширенными внедорожными возможностями.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429210 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429310 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429410 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429110 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430010 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430110 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430210 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430310 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429610 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429710 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429910 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430410 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430510 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430610 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430710 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)
10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

Haval Dargo выглядит, как вездеход, но на деле это очень комфортный кроссовер с расширенными внедорожными возможностями.

10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430610 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430410 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430510 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429310 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429210 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430110 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430010 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429910 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430710 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430310 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429110 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133430210 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429410 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429610 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки) — фото 133429710 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)
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