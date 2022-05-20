10 фишек нового китайского кроссовера (российской сборки)

Haval Dargo выглядит, как вездеход, но на деле это очень комфортный кроссовер с расширенными внедорожными возможностями.

Материалы по теме Haval Dargo — начался прием заказов

Прием заказов на Haval Dargo в России уже начался, и пора разобраться, чем хороша наша версия кроссовера, продающегося в других странах под названием Big Dog (Большой пес). Название же для России переводится как Дракон, но обозначает «Dare to go» — «Смело отправиться в путь». Отличная игра слов. Но это далеко не единственная фишка автомобиля.

Напомним, что Haval — это премиальный бренд Great Wall, и будьте готовы к соответствующему оснащению автомобиля. Что касается именно Dargo, то у него оказалось немало систем, с которыми кататься по плохим дорогам и бездорожью одно удовольствие.

1. Дизайн автомобиля, мягко говоря, очень удачный. Были подозрения, что он позаимствован у нового Ford Bronco, но это исключено — машины разрабатывались одновременно. Это дизайн с характером, со строгими и четкими формами кузова.

Haval Dargo Ford Bronco

2. В салоне установлены три экрана: цифровая панель приборов (10,25 дюйма), дисплей мультимедийной системы (12,3 дюйма) и проекционный дисплей, транслирующий информацию на лобовое стекло. Селектор переключения передач выполнен в форме шайбы.

3. Все кресла автомобиля имеют подогрев, а передние оснащены электрорегулировками, а также вентиляцией. Сиденье водителя, вдобавок ко всему, имеет функцию массажа.

4. Звук аудиосистемы выводится через 9 динамиков и мощный сабвуфер.

Кузов Haval Dargo на 72% состоит из высокопрочной стали

5. Дверь багажника имеет электропривод и функцию сенсорного открытия, распахиваясь после того, как вы проведете ногой под задним бампером.

6. Автоматическая перпендикулярная и параллельная парковка — автомобиль сам встанет на выбранное место.

7. Дистанционное управление позволяет запускать двигатель (в том числе по установленному владельцем расписанию), закрывать окна, управлять центральным замком, кондиционером и обогревами сидений.

8. Система автономного вождения уровня L2 (ADAS) с функцией маневра в полосе для уклонения от столкновения с автомобилями в соседних полосах движения. Более того, автомобиль «запоминает» последние 50 метров маршрута и способен вернуться по нему задним ходом, в точности повторяя сделанные ранее водителем маневры. И это далеко не все электронные помощники.

9. Восемь режимов движения: «Эко», «Спорт», «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок», «Трава/гравий» и «Ухабы».

10. Функция «прозрачного капота» в режиме кругового обзора позволяет видеть то, что находится прямо под передними колесами автомобиля.

После появления Haval Dargo эксперты журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, обязательно найдут еще немало интересных особенностей у этого комфортного и умного кроссовера повышенной проходимости.

В России запатентовали спортивный кроссовер Haval мощностью 246 л.с.

При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Haval