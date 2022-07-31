Загадка: о чем молчал дорожный знак СССР? — журнал За рулем

Загадка: о чем молчал дорожный знак СССР?

Подсказка: его называли «Тихий ход», но к тихоходам он отношения не имел.

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Среди первых дорожных знаков, стандартизированных в СССР в 1927 году, был треугольник с красной каймой и пустым белым полем. В методичках того времени знак называли «Тихий ход». Он предупреждал о приближении к опасности, не предусмотренной остальными знаками. Пустота в середине знака символизировала собой эти опасности.

Через десять лет, в 1937 году, вышел новый Стандарт дорожных знаков СССР, и вот тогда там поселился восклицательный знак, а сам знак получил название «Опасность».

Загадка: о чем молчал дорожный знак СССР?

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Фото: из архива автора

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