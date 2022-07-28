При поиске автомобиля на вторичном рынке покупатели нередко забывают о некогда популярных моделях, которые отличались надежностью. Спрос на них невелик, отсюда и небольшая стоимость. И шансов нарваться на перекупщика минимум — они предпочитают популярные модели.

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На один из таких кроссоверов указал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов.

Это Ford Maverick, он же Ford Escape, Mercury Mariner и Mazda Tribute. Любой из них вы можете купить за 500 тысяч рублей, и это будет автомобиль 2004–2006 годов выпуска.

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Можно выбрать кроссовер с 2,3-литровым мотором.

У него несколько неудобная с точки зрения транспортного налога мощность — 153 л.с.

Но зато проблем всего пара. Это масложор из-за залегания колец при пробеге около 160 тысяч километров и подушки двигателя, которые перестают амортизировать примерно при том же пробеге.

Гораздо интереснее 3-литровые варианты кроссовера. Но тут могут смущать те же «лишние» три лошадиные силы — мощность двигателя составляет 203 л.с. Зато масложор и прочие привычные современному автомобилисту проблемы ему не знакомы. Внимания требуют только катушки зажигания, менять которые настоятельно рекомендуется каждые 150 тысяч километров или даже чаще. Подвох в том, что, умирая, катушка может забрать с собой и ЭБУ. Тогда ремонт влетит в копеечку.

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Под стать моторам и автоматическая коробка. С 2,3-литровым двигателем она практически вечна, а с более мощным 3-литровым требует ремонт гидроблока на пробеге в 220–230 тысяч км.

Слабое место ходовой — передние ступичные подшипники. Они выхаживают, в среднем, 100 тысяч километров или чуть больше.

Салон кроссовера достаточно блеклый, но материалы отделки оказались очень износостойкими. Например, кресло водителя выглядит хорошо даже на пробегах 200 тысяч километров.

Узнать об альтернативах этому кроссоверу за те же 500 тысяч рублей вы можете в оригинальной статье Александра Виноградова «5 кроссоверов за 500 тысяч рублей — лучшие варианты».

Если на автомобиль у вас есть миллион, то можно рассмотреть этот вариант кроссовера.

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Фото: Ford