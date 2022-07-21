Проверено «За рулем»: расходники для Kia Rio

Собираетесь поехать в отпуск на своем Рио? Тогда стоит подготовить машину к дальней дороге.
Если планируете поездки только по жаркому и пыльному городу, то в этом случае тем более стоит провести техническое обслуживание машины, чтобы продлить срок ее эксплуатации, так как на загородной трассе нагрузки на автомобиль более равномерные.
Лето — период, когда двигатель автомобиля работает с большой нагрузкой. Масло в жару становится жидким и, если давно не менялось, почти не защищает детали двигателя от износа, каждую минуту приближая час дорогостоящего капитального ремонта. Поверьте, из-за санкций ремонт даже на Kia Rio может стать «золотым».
Поэтому при замене масла обязательно меняйте масляный фильтр. Но выбор фильтров в наше время — дело непростое. Покупать втридорога известные бренды — прямой риск нарваться на подделку. Брать китайскую экзотику — русская рулетка с полным барабаном патронов. Лучше обратить внимание на фильтры отечественного производства. Среди них гарантированным качеством и честной ценой отличаются фильтры, выпускаемые под брендом «За рулем».
Все вышесказанное относится и к фильтрам, очищающим воздух. Лето — время, когда пыли над дорогами висит очень много, потому плохая фильтрация воздуха способна погубить современный мотор за считаные десятки километров. Очень желательно менять воздушный фильтр на автомобиле почаще. А чтобы это не ударило по карману, применяйте эффективные и недорогие фильтры «За рулем».
Летом все водители Kia Rio предпочитают не открывать окна в автомобиле, а использовать кондиционер. При этом растет нагрузка на салонный фильтр. Чтобы дышать гарантированно очищенным воздухом, лучше установить фильтр с угольным наполнителем. Такой есть в ассортименте салонных фильтров, выпускаемых под брендом «За рулем». Хотя можно поставить и фильтр попроще, который тоже есть в продаже.
Тормозные механизмы летом испытывают особенно высокую нагрузку: Рио — достаточно скоростной автомобиль, а сухой асфальт, свободный ото льда и снега, всегда провоцирует раскочегарить мотор. Жара и более высокие скорости при поездках по трассе быстро изнашивают тормозные колодки. Если вы обнаружите недостаточную толщину накладок, а, тем более, писк специальных акустических индикаторов износа, то не задумываясь установите недорогие и эффективные тормозные колодки «За рулем». В наличии всегда есть передние и задние колодки, которые уже с завода оснащены звуковыми индикаторами износа.
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Фото: Unsplash и «За рулем»