Проверено «За рулем»: расходники для Kia Rio

Своевременное техническое обслуживание с использованием качественных запчастей - залог безупречной службы автомобиля.

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Собираетесь поехать в отпуск на своем Рио? Тогда стоит подготовить машину к дальней дороге.

Если планируете поездки только по жаркому и пыльному городу, то в этом случае тем более стоит провести техническое обслуживание машины, чтобы продлить срок ее эксплуатации, так как на загородной трассе нагрузки на автомобиль более равномерные.

Лето — период, когда двигатель автомобиля работает с большой нагрузкой. Масло в жару становится жидким и, если давно не менялось, почти не защищает детали двигателя от износа, каждую минуту приближая час дорогостоящего капитального ремонта. Поверьте, из-за санкций ремонт даже на Kia Rio может стать «золотым».

Масляный фильтр «За рулем» при невысокой цене отлично очищает масло от посторонних частиц.

Поэтому при замене масла обязательно меняйте масляный фильтр. Но выбор фильтров в наше время — дело непростое. Покупать втридорога известные бренды — прямой риск нарваться на подделку. Брать китайскую экзотику — русская рулетка с полным барабаном патронов. Лучше обратить внимание на фильтры отечественного производства. Среди них гарантированным качеством и честной ценой отличаются фильтры, выпускаемые под брендом «За рулем».

Воздушный фильтр для автомобиля Kia Rio обладает высокой пылеемкостью, а потому сможет долго защищать двигать от абразивных посторонних вкраплений.

Все вышесказанное относится и к фильтрам, очищающим воздух. Лето — время, когда пыли над дорогами висит очень много, потому плохая фильтрация воздуха способна погубить современный мотор за считаные десятки километров. Очень желательно менять воздушный фильтр на автомобиле почаще. А чтобы это не ударило по карману, применяйте эффективные и недорогие фильтры «За рулем».

Салонный фильтр от «За рулем» можно купить в двух исполнениях — угольном и обычном.

Летом все водители Kia Rio предпочитают не открывать окна в автомобиле, а использовать кондиционер. При этом растет нагрузка на салонный фильтр. Чтобы дышать гарантированно очищенным воздухом, лучше установить фильтр с угольным наполнителем. Такой есть в ассортименте салонных фильтров, выпускаемых под брендом «За рулем». Хотя можно поставить и фильтр попроще, который тоже есть в продаже.

Тормозные колодки от «За рулем» ходят долго, сберегают тормозные диски и совсем не скрипят.

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Тормозные механизмы летом испытывают особенно высокую нагрузку: Рио — достаточно скоростной автомобиль, а сухой асфальт, свободный ото льда и снега, всегда провоцирует раскочегарить мотор. Жара и более высокие скорости при поездках по трассе быстро изнашивают тормозные колодки. Если вы обнаружите недостаточную толщину накладок, а, тем более, писк специальных акустических индикаторов износа, то не задумываясь установите недорогие и эффективные тормозные колодки «За рулем». В наличии всегда есть передние и задние колодки, которые уже с завода оснащены звуковыми индикаторами износа.

Собрать комплект для ТО на Rio/Solaris от «За рулем» можно по ссылке.

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Фото: Unsplash и «За рулем»