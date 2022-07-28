Американский, индийский, китайский... - редкие УАЗы, которые мало кто видел

Отмечаем юбилей внедорожника УАЗ-469, вспоминая его богатую биографию.

Не были и были

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Начало истории «другого козлика», которому исполнилось полвека, читайте и смотрите тут.

Поначалу модификаций, помимо вариантов с колесными редукторами и без них, у УАЗа‑469 не было. На стадии опытных образцов сделали цельнометаллический вариант, но в серию он пошел лет через двадцать.

Почтовый фургон УАЗ‑469П с удлиненным задним свесом не пошел никогда. В 1962‑м создали два таких опытных образца, причем один с правым рулем, чтобы водитель, он же почтальон, не выходил постоянно на проезжую часть.

Модернизированный УАЗ-3151 1985 года с иными светотехникой, тормозами и форсированным до 76 л.с. мотором. Тормоза и на УАЗ-3151 остались барабанными.

Однако УАЗы продавали в десятки стран мира и в некоторых (например, в Югославии, Польше, Италии) местные дилеры сами ставили на автомобили стальные или пластмассовые крыши.

Цельнометаллические УАЗ‑31514 и 31519 оснащали, соответственно, двигателями ­объемом 2,45 и 2,9 л.

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Первая серьезная попытка модернизации и была связана с экспортом. В 1977‑м на Дмитровском полигоне обкатывали цельнометаллический вариант с иным передком и более современной светотехникой.

Свое видение рестайлинга, как всегда с налетом романтики, предложил и НАМИ. Но УАЗ с пластиковой крышей, скошенной к задку, цельными дверями с иными ручками и облагороженным салоном был никому не нужен.

Первый вариант с базой 2760 мм — УАЗ-3153.

Первую относительно серьезную модернизацию провели в 1985‑м. УАЗ‑3151 получил двигатель в 76 л.с., вакуумный усилитель тормозов, современную светотехнику. В 1989‑м к этому добавили цельное ветровое стекло и, наконец, нормальные ручки дверей с запорами. Теперь УАЗ уже мог купить любой, что и стало толчком к невиданному прежде числу модификаций.

Для начала серийным стал цельнометаллический кузов. Помимо мотора объемом 2,45 л, появился и сделанный из него 2,9‑литровый (100×92 мм) мощностью 98 л.с.

Во всех измерениях

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Перестройка подтолкнула советские автозаводы к творчеству. Ульяновский не стал исключением.

Сертифицировали несколько вариантов пикапов. Короткие прежде использовали как внутризаводской транспорт. Появлением длинных шасси с базой 2580 мм и 2760 мм 469‑й обязан новой, трудно пробивающей себе путь в серию модели УАЗ‑3160. Именно его конструкторы мечтали удлинить. Но руководство решило начать эксперимент со старой машины по логике «пусть ее портят». Но удлиненные УАЗ‑3153 стали пользоваться спросом. Пикапы — ни длинные, ни короткие — в серию тогда, правда, так и не пошли.

Пикап УАЗ‑2315 серийным не стал, хотя был сертифицирован.

От машин семейства 3160 на предыдущие перешла и пружинная передняя подвеска. Потомку 469‑го по имени УАЗ‑3159 Барс достались и мосты с колеей 1660 мм. Эта модель впервые в семействе получила и заднюю дверь багажника вместо пресловутого откидного борта, и 16‑клапанный мотор семейства ЗМЗ‑409 объемом 2,7 л, мощностью 131 л.с. Барс, по сути, стал предшественником Хантера…

УАЗ-3159 Барс с двигателем ЗМЗ-409 и колеей 1660 мм.

На чужбине

Помимо стандартных УАЗ‑469, в некоторых странах предлагали и доработанные. В Польше ставили пластиковую крышу, улучшали отделку салона и внедряли дизель Andoria объемом 2,4 л и мощностью 75 л.с.

Наиболее активно тюнингом ульяновских автомобилей занималась итальянская фирма Martorelli. Кузова перекрашивали, ставили нормальные шины, облагораживали салон, монтировали импортные бензиновые и дизельные двигатели. В том числе атмосферный дизель Peugeot в 72 л.с., турбодизель Venturi Motori в 100 л.с.

Существовала даже модификация Racing с 2‑литровым 112‑сильным мотором FIAT.

УАЗ попал в эпизод популярного у нас сериала про комиссара Каттани «Спрут».

Моноприводный праворульный УАЗ в Индии. Американский УАЗ с двигателем GM. УАЗ итальянской фирмы Martorelli.

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В 1990‑е в американском штате Вирджиния компания UAZ of America планировала продажи перекрашенных УАЗ‑31512 на модных колесах с хорошими шинами, V6 рабочим объемом 4,3 л, мощностью 184 л.с. от Chevrolet Blazer и пятиступенчатой коробкой передач BorgWarner. Запланировали и множество аксессуаров, но большого спроса на такой автомобиль в США, видимо, не было.

В Индии всплыл недавно УАЗ с правым рулем. Скорее всего, местная переделка. Кроме того, у машины нет переднего ведущего моста.

Даже сегодня немецкая фирма Baijah рекламирует несколько вариантов тюнинговых УАЗ Хантер с российскими агрегатами, но измененными элементами отделки, иным салоном и уймой опций.

Горный козел

В 1974 году заводские испытатели на трех УАЗ‑469 добрались до восточной вершины Эльбруса, поднявшись на высоту 2150 м. Действительно ­выдающееся достижение часто ­использовали в рекламе.

Хотели как лучше

В 1990‑е тюнингом УАЗов занялись множество российских фирм. Московская компания ЛЛД делала машины с пластиковым обвесом и высокой надстройкой в стиле Land Rover Discovery, а также пикап. В том числе с базой 3000 мм и двойной кабиной. Фирма предлагала и импортные двигатели, но немногочисленные проданные автомобили были, в основном, с отечественными. Ведь импортные поднимали цену УАЗа почти вдвое.

Шаловливый выставочный проект начала 2000-х — УАЗ-3150 Шалун с базой 2000 мм.

Однако некоторые мастерские ставили-таки зарубежные агрегаты. Например 75‑сильные польские моторы Andoria и даже дизель Toyota с турбонаддувом мощностью 91 л.с. при 4200 об/мин.

Тюнинговый УАЗ‑31512 фирмы ЛЛД. Первый отечественный пикап с двойной кабиной УАЗ‑31512 Truck от фирмы ЛЛД.

Китайская хитрость

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Первый армейский китайский внедорожник Beijing BJ212 внешне напоминает опытный УАЗ. Причем машина пошла в производство в 1965‑м, гораздо раньше, чем 469‑й.

История довольно туманная. Дружбы с Китаем в начале 1960‑х уже не было и в помине.

Может быть, китайцы видели ранние опытные образцы советской машины? Документального подтверждения этому нет.

Тюнинг по-советски

Авторемонтные заводы в разных уголках СССР дорабатывали новые УАЗ‑469 и переделывали проходившие капремонт. В частности, строили милицейские машины с жесткой крышей. Аналогичный, но санитарный автомобиль соорудили на Тартуском авторемонтном заводе.

В Эстонии, в поселке Нуйя, завод «Сельхозтехника» строил совсем экзотические внедорожные универсалы — гибриды УАЗ‑469 и ГАЗ‑53.

Оригинальный эстонский гибрид ГАЗ‑53 и УАЗ‑469. Санитарный УАЗ‑469, сделанный в Тарту.

Конец истории?

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Уже лет двадцать все ждут: вот-вот потомков 469‑го снимут с производства. Но спрос, видимо, по-прежнему обеспечивает рентабельность.

Объявили, что новых УАЗов уже не будет. В таком случае жить производству, вероятно, осталось лет пять. А в нынешних условиях, может, и меньше. Интересно, не станет ли последним в истории завода все-таки Хантер?

Когда марка, существующая столько лет, уходит (вне зависимости от причин) — всегда немного грустно. Но если бы последним автомобилем стал именно потомок УАЗ‑469, событие приобрело бы некую торжественную символичность.

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Фото: из архива «За рулем»