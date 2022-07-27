Сколько влезет в лифтбек, универсал и кроссовер? Не угадаете!

В поисках идеального семейного автомобиля мы решили «промерить» Lada Vesta SW Cross, Skoda Rapid и Geely Coolray — и проверить известные мифы и стереотипы.

Как объективно замерить объем багажника?

Наша методика отличается от известных стандартов и основана на опыте Дмитровского полигона. Мы используем «кирпичики» объемом восемь литров, а также четырехлитровые кубики трех типов формы. И грузим до шторки.

В новом номере журнала «За рулем» Александр Виноградов задается вопросом: какой тип кузова больше соответствует понятию семейного автомобиля: лифтбек, универсал или кроссовер? Вам кажется, ответ очевиден? Вы правы — вам кажется!

Универсал вместительный, но он «для дачников». Может, тогда кроссовер? Тоже вариант. Но вот если хочется именно легковой автомобиль... Тогда седан и хэтч отметаем — «хозяйственная» ценность у них низковата. Остается лифтбек! В качестве «подопытных» выступили Lada Vesta SW Cross, Skoda Rapid и Geely Coolray.

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Одним из испытаний был, конечно же, вышеописанный замер объема багажников. И тут, пожалуй, крылся один из главных (хоть и не единственный!) сюрприз нашего теста. Объем багажника до шторки Geely Coolray — 264 л, Lada Vesta SW Cross — 376 л, Skoda Rapid — 428 л. Вот вам и «практичность» кроссовера, и очевидность победы универсала...

Но, конечно, по одному параметру семейный автомобиль не выберешь! Так что подробности — в августовском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

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