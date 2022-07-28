«Эталонная» Toyota Camry с пробегом: 3 плюса и один минус

Седьмое поколение японских седанов сделало эту модель поистине легендарной. Но и на солнце есть пятна...

Материалы по теме Toyota Camry на вторичке: все ее неисправности

В России для кого-то это мечта, а для кого-то — крепкая любовь в течение многих лет. Если присматриваете такую Камри на вторичке, обязательно прочтите статью Алексея Стрельникова в августовском номере журнала «За рулем». В ней рассматриваются многие нюансы, которые могли остаться вне дошедших до вас дифирамбов.

Конечно, у этой модели есть мощные плюсы, которые и вывели ее в почти безоговорочные лидеры по надежности. Перечислим лишь три из них.

Материалы по теме А говорили — эталон! Что рассказывают владельцы о Toyota Camry

Надежные двигатели — особо стоит выделить 2.01AZ-FE и 2.52AR-FE, ресурс которых составляет около 350 тысяч километров; Живучие АКП, особенно 4-ступенчатая Aisin U241, которую ставили на двухлитровые дорестайлинговые версии; Простая и неприхотливая подвеска McPherson спереди и сзади. На пробегах менее 100 тысяч км редко из строя выходит что-то серьезнее втулок и стоек стабилизаторов.

Материалы по теме Честные отзывы владельцев автомобилей

А есть ли у этого автомобиля минусы? Конечно! Пожалуй, самый заметный из них — это кузов, который требует внимания и ухода. Иначе... Как минимум — покрытие быстро потускнеет и без защиты пленкой покроется сколами и царапинами.

Но, разумеется, это далеко не все, что мы хотим рассказать вам об этом примечательном автомобиле. Весь расклад по седьмой Камри с пробегом — в августовском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркет-плейсах:

C перспективами Vesta SW Cross пока все сложно, а вот « младшая сестра » Granta Cross уже вернулась на конвейер.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Заметка подготовлена по материалам статьи «Эталон?» Алексея Стрельникова.

Фото: Toyota