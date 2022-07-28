«Эталонная» Toyota Camry с пробегом: 3 плюса и один минус — журнал За рулем

«Эталонная» Toyota Camry с пробегом: 3 плюса и один минус

Седьмое поколение японских седанов сделало эту модель поистине легендарной. Но и на солнце есть пятна...

Материалы по теме
Toyota Camry на вторичке: все ее неисправности

В России для кого-то это мечта, а для кого-то — крепкая любовь в течение многих лет. Если присматриваете такую Камри на вторичке, обязательно прочтите статью Алексея Стрельникова в августовском номере журнала «За рулем». В ней рассматриваются многие нюансы, которые могли остаться вне дошедших до вас дифирамбов.

Конечно, у этой модели есть мощные плюсы, которые и вывели ее в почти безоговорочные лидеры по надежности. Перечислим лишь три из них.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Материалы по теме
А говорили — эталон! Что рассказывают владельцы о Toyota Camry

  1. Надежные двигатели — особо стоит выделить 2.01AZ-FE и 2.52AR-FE, ресурс которых составляет около 350 тысяч километров;
  2. Живучие АКП, особенно 4-ступенчатая Aisin U241, которую ставили на двухлитровые дорестайлинговые версии;
  3. Простая и неприхотливая подвеска McPherson спереди и сзади. На пробегах менее 100 тысяч км редко из строя выходит что-то серьезнее втулок и стоек стабилизаторов.

«Эталонная» Toyota Camry с пробегом: 3 плюса и один минус

Материалы по теме
Честные отзывы владельцев автомобилей

А есть ли у этого автомобиля минусы? Конечно! Пожалуй, самый заметный из них — это кузов, который требует внимания и ухода. Иначе... Как минимум — покрытие быстро потускнеет и без защиты пленкой покроется сколами и царапинами.

Но, разумеется, это далеко не все, что мы хотим рассказать вам об этом примечательном автомобиле. Весь расклад по седьмой Камри с пробегом — в августовском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркет-плейсах:

Заметка подготовлена по материалам статьи «Эталон?» Алексея Стрельникова.

Фото: Toyota

Наше новое видео
Haval Dargo: подробный тест и обзор
Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!
Тест больших китайских кроссоверов (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров555
Оцените материал
0:0

Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: