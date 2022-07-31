Авто с пробегом из Европы: будьте готовы, что внутри вас ждет это

Полноприводный универсал 2018 года обошелся в 2 миллиона рублей. Оно того стоило?

Подержанные автомобили с пробегом из Европы — это снова выгодно? Как минимум это тот вариант, который вы можете рассмотреть.

В новом номере журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов рассказывает, как Opel Insignia Country Tourer второго поколения 2018 года выпуска и с пробегом в 100 тысяч километров по Германии оказался в России.

По словам владельца, универсал с полным приводом, 210-сильным дизелем и богатым оснащением, в итоге обошелся в 25 тысяч евро, причем 5000 из них ушли на различные «накладные расходы».

Стоила ли того машина?

Такие универсалы Opel Insignia Country Tourer Turbo 4×4 выпускались с 2017 по 2020 год

Нюансы комплектации

Вот к чему вам нужно готовиться, покупая машину в Европе: запаски в багажнике нет, вместо нее будут сабвуфер и ремкомплект! Зато у пятой двери есть электропривод с несколькими положениями.

Да и вообще, создается впечатление, что есть все возможные опции: в пику стереотипу о европейских машинах, якобы лишенных каких-то обогревов, в «нашей» Инсигнии не забыли обогреть и руль, и сиденья.

В передних сиденьях помимо обогрева есть и вентиляция

В каком состоянии салон?

У водительского сиденья полно регулировок, в том числе и настройка боковой поддержки. И главное — за 100 тысяч км пробега кожа не пострадала. Вот кожаный обод руля немного отполировался, но еще держится — раньше 200 тысяч перетяжка точно не понадобится.

В целом же Opel давно навострился делать качественные интерьеры: доля мягкого пластика высока, «сверчков» нет.

Однако автомобиль, пригнанный из Европы, — это, в нынешней ситуации, целая россыпь разных неожиданностей и нюансов.

Рассматриваем их все в новом номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

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А что ответить тем, кто говорит, что универсалы вышли из моды?

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Вагон контрабанды» Александра Виноградова.