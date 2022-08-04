Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — журнал За рулем

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера

Эксперт «За рулем» проверил совет из интернета и утверждает, что вреда от такого лайфхака может оказаться даже больше, чем пользы.

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В интернет-сообществах автомобилистов давно витает идея, что, замотав слоем теплоизоляции трубки, идущие от компрессора и конденсатора к испарителю, можно значительно улучшить охлаждение салона. Декларируемый эффект — добавка в «минус 3–4°C», что немало.

Считается, что кондиционер начинает лучше охлаждать салон автомобиля. Странно только, что сами автопроизводители до этого не додумались.

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера

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Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера
— Все, кто наблюдал за установкой домашнего кондиционера, видели, что мастера тщательно теплоизолируют трубки, соединяющие наружный и внутренний блоки сплит-системы. Для чего они это делают?

Так как расстояние между блоками может достигать 15 метров, холодные трубки, соприкасаясь с воздухом помещения, будут покрываться капельками конденсата. Влага начнет собираться в ручейки и заливать помещение. Поэтому теплоизоляция медных трубок домашней системы обязательна.


В автомобиле ситуация иная. Длина трубок от компрессора и конденсатора до испарителя обычно не превышает 1,5 м. Трубки выполнены из алюминия, который по отношению к стальному кузову является протектором. То есть при электрохимической коррозии во влажной среде алюминий будет разрушаться, защищая материал кузова. Именно поэтому трубки крепятся в пластмассовых держателях на расстоянии от элементов кузова. А за счет хорошей вентиляции эти трубки всегда остаются сухими.

Замотав их слоем теплоизоляции, улучшить охлаждение салона не получится. Более того — это даже вредно.

Причин тут несколько. Во-первых, алюминиевые трубки в слое теплоизоляции могут начать корродировать, вплоть до сквозных отверстий. Во-вторых, обматывать их теплоизоляцией довольно сложно и неудобно — размыкать-то нельзя! А, в-третьих, из-за небольшой протяженности трубок эффект не будет существенным.

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционераПод утеплителем будет скапливаться конденсат, который не сможет высохнуть, и алюминиевая трубка окислится
Под утеплителем будет скапливаться конденсат, который не сможет высохнуть, и алюминиевая трубка окислится

На дорогих автомобилях иногда можно увидеть теплоизоляцию на трубках кондиционера, но там совсем другая технология производства, при которой образование конденсата на алюминии исключено.

Наш вердикт

Изоляция трубок большой пользы не принесет, а вызвать коррозию может. Для повышения эффективности работы системы лучше время от времени чистить конденсатор кондиционера. Чем он лучше охлаждает сжатый фреон, тем успешнее работает система.

Фото: скриншот с YouTube и «За рулем»

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера

Эксперт «За рулем» проверил совет из интернета и утверждает, что вреда от такого лайфхака может оказаться даже больше, чем пользы.

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350256Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350252Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350253Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350254Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350255Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера
Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера

Эксперт «За рулем» проверил совет из интернета и утверждает, что вреда от такого лайфхака может оказаться даже больше, чем пользы.

Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350252Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350282Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350254Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350255Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350256Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера — фото 1350253Хитрый и дешевый способ улучшить работу кондиционера
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