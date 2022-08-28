Волга-купе — фейк или реальная машина? — журнал За рулем

Волга-купе — фейк или реальная машина?

Двухдверка с турбомотором в 190 л.с., ковшовыми сиденьями и крутой «музыкой» действительно существовала.

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В начале века публике представили двухдверную Волгу — спортивное купе с базой, укороченной на 20 см по сравнению с серийной Волгой ГАЗ-31105.

Несколько экстравагантных Волг на ГАЗе сделали в начале 2000-х в качестве выставочных шоу-стопперов.

Для выставок машина вполне подходила — турбомотор, выдающий примерно 190 л.с., ковшовые сиденья, крутая «музыка»...

Машину охотно фотографировали, но на этой стадии интерес к ней полностью иссякал. Впрочем, вряд ли ее создатели рассчитывали на ажиотажный спрос и серийное производство.

Волга-купе — фейк или реальная машина?Волга-купе на базе ГАЗ-31105.
Волга-купе на базе ГАЗ-31105.

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Фото: из архива «За рулем»

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