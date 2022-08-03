Подготовил машину для летних покатушек — оформлять надо? — журнал За рулем

Подготовил машину для летних покатушек — оформлять надо?

Порядок действий с «временным» тюнингом разъясняет глава Госавтоинспекции.

Требуется ли регистрировать в ГИБДД усиленный бампер на УАЗ-«буханку», который устанавливается временно вместо штатного — на период летних внедорожных покатушек?

Антон, г. Краснодар

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Несмотря на ограниченный по времени период использования автомобиля с нештатным бампером, работы по его установке согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (018/2011) относятся к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, под которым понимается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.

Такие изменения оформляются в Госавтоинспекции в порядке, установленном соответствующими Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 года № 413.

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По завершении процедуры необходимо пройти технический осмотр и получить диагностическую карту (статья 15 ФЗ от 3 августа 2018 года № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).

Итогом этих манипуляций станет соответствующая запись в свидетельстве о регистрации, дающая право на эксплуатацию транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями.

При этом вы должны понимать, что, вернув на место штатный бампер, вам придется проходить данную процедуру повторно, и так каждый раз при его замене.

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