Как я прокачал машину (и решил две проблемы разом)

В багажнике хэтчбека Ford Focus 3 закрепил зонт к спинке заднего сидения с помощью липучки для шитья. Для этого понадобились две полоски по 25 см, которыми зафиксировал зонт к ворсовой обивке.
Теперь зонт всегда под рукой. И в багажнике порядка стало больше.
Н. Николов, г. Симферополь
Решение в духе Шкоды с ее концепцией Simply Clever, предусматривающей крепление для зонта в двери и много других удобных фишечек. Чего стоит одна только воронка, интегрированная в крышку бачка для стеклоомывайки!
Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Эти 8+ вещей выручат в автопутешествии — и зонт в том числе.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Фото: Н. Николов