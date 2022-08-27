Как я прокачал машину (и решил две проблемы разом)

Читатель «За рулем» дооснастил свой автомобиль, позаимствовав идею у Шкоды.

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В багажнике хэтчбека Ford Focus 3 закрепил зонт к спинке заднего сидения с помощью липучки для шитья. Для этого понадобились две полоски по 25 см, которыми зафиксировал зонт к ворсовой обивке.

Теперь зонт всегда под рукой. И в багажнике порядка стало больше.

Н. Николов, г. Симферополь

Решение в духе Шкоды с ее концепцией Simply Clever, предусматривающей крепление для зонта в двери и много других удобных фишечек. Чего стоит одна только воронка, интегрированная в крышку бачка для стеклоомывайки!

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Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

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Эти 8+ вещей выручат в автопутешествии — и зонт в том числе.

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Фото: Н. Николов