Как я прокачал машину (и решил две проблемы разом) — журнал За рулем

Как я прокачал машину (и решил две проблемы разом)

Читатель «За рулем» дооснастил свой автомобиль, позаимствовав идею у Шкоды.

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В багажнике хэтчбека Ford Focus 3 закрепил зонт к спинке заднего сидения с помощью липучки для шитья. Для этого понадобились две полоски по 25 см, которыми зафиксировал зонт к ворсовой обивке.

Теперь зонт всегда под рукой. И в багажнике порядка стало больше.

Н. Николов, г. Симферополь

Как я прокачал машину (и решил две проблемы разом)

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Решение в духе Шкоды с ее концепцией Simply Clever, предусматривающей крепление для зонта в двери и много других удобных фишечек. Чего стоит одна только воронка, интегрированная в крышку бачка для стеклоомывайки!

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Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Н. Николов

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