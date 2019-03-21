Новая, простая и удивительная фишка Skoda — поможет всем

Встроенная воронка для бачка стеклоочистительной жидкости значительно облегчает обслуживание автомобиля.

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Компания Skoda предложила простую и необходимую доработку омывательных бачков. Чтобы облегчить процедуру их наполнения, инженеры разработали специальную крышку, которая при открытии превращается в воронку. Удивительно, что ни один производитель не додумался внедрить подобную систему на своих автомобилях.

Первыми машинами, получившими омывательные бачки с крышками нового образца, стали Skoda Scala, которые появятся в продаже в мае этого года. Второй моделью, которую оснастят «умной» крышкой, станет кроссовер Kamiq. Постепенно такую крышку будут устанавливать и на бачки для стеклоомывающей жидкости других моделей марки.

Через некоторое время крышка-воронка появится в продаже отдельно, в качестве оригинального аксессуара, чтобы владельцы автомобилей Skoda могли дооснастить ею свои машины.

  • Узнать подробнее о Skoda Scala можно здесь.
  • Что собой представляет кроссовер Skoda Kamiq? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Skoda

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