Встроенная воронка для бачка стеклоочистительной жидкости значительно облегчает обслуживание автомобиля.

Компания Skoda предложила простую и необходимую доработку омывательных бачков. Чтобы облегчить процедуру их наполнения, инженеры разработали специальную крышку, которая при открытии превращается в воронку. Удивительно, что ни один производитель не додумался внедрить подобную систему на своих автомобилях.

Первыми машинами, получившими омывательные бачки с крышками нового образца, стали Skoda Scala, которые появятся в продаже в мае этого года. Второй моделью, которую оснастят «умной» крышкой, станет кроссовер Kamiq. Постепенно такую крышку будут устанавливать и на бачки для стеклоомывающей жидкости других моделей марки.

Через некоторое время крышка-воронка появится в продаже отдельно, в качестве оригинального аксессуара, чтобы владельцы автомобилей Skoda могли дооснастить ею свои машины.

Узнать подробнее о Skoda Scala можно здесь.

Что собой представляет кроссовер Skoda Kamiq? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: Skoda