Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.
— Почему водителей вынуждают приобретать различные аксессуары, без которых они фактически не могут пользоваться машиной? Скажем, на платных дорогах в ряде мест принимают оплату только банковскими картами. А при ДТП требуется сфотографировать место происшествия. Быстрая оплата парковки без смартфона тоже проблематична.
— Во‑первых, если вдуматься, полностью «автономных» вещей практически нет. К одежде вам нужны стиральная машина и шкаф, к продуктам — холодильник. Или попробуйте оправдать полицейскому незнание законов тем, что у вас нет денег на газеты, телевизор и интернет.
Во‑вторых, перечисленные атрибуты все-таки не обязательны. Не хотите ни на что тратиться? Пусть фотографирует второй участник ДТП или автоинспектор. Платную дорогу можно объехать, на платную парковку — не вставать.
В‑третьих, мне кажется, что человек, у которого до сих пор нет ни смартфона, ни банковской карты, в своей жизни не пересекается и с другими проявлениями XXI века вроде платных дорог и парковок.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- От каких опций при покупке автомобиля можно отказаться? Подробности тут.
- «За рулем» можно читать и в Яндекс.Дзен.
Фото: Unsplash