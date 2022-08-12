Смартфон для водителя — зло или все-таки помощник? — журнал За рулем

Смартфон для водителя — зло или все-таки помощник?

Вопрос принципиальный: с одной стороны, за пользование смартфоном за рулем штрафуют. С другой...

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

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— Почему водителей вынуждают приобретать различные аксессуары, без которых они фактически не могут пользоваться машиной? Скажем, на платных дорогах в ряде мест принимают оплату только банковскими картами. А при ДТП требуется сфотографировать место происшествия. Быстрая оплата парковки без смартфона тоже проблематична.

— Во‑первых, если вдуматься, полностью «автономных» вещей практически нет. К одежде вам нужны стиральная машина и шкаф, к продуктам — холодильник. Или попробуйте оправдать полицейскому незнание законов тем, что у вас нет денег на газеты, телевизор и интернет.

Во‑вторых, перечисленные атрибуты все-таки не обязательны. Не хотите ни на что тратиться? Пусть фотографирует второй участник ДТП или автоинспектор. Платную дорогу можно объехать, на платную парковку — не вставать.

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В‑третьих, мне кажется, что человек, у которого до сих пор нет ни смартфона, ни банковской карты, в своей жизни не пересекается и с другими проявлениями XXI века вроде платных дорог и парковок.

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Фото: Unsplash

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