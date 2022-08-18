Скорее всего, полноприводным универсал сделали на авторемонтном заводе.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

— Существовали ли заводские варианты полноприводной Волги ГАЗ‑22 4×4? Или речь идет о каких-то самоделках?

— Завод не делал полноприводных версий ГАЗ‑21 и ГАЗ‑22. Существует старое фото такого универсала — но это некое кустарное изделие, возможно, связанное с одним из ремзаводов министерства обороны.

Универсалов ГАЗ-22 выпускали немного. Тем не менее история сохранила фото редкой версии, происхождение которого доподлинно неизвестно. Скорее всего, полноприводный ГАЗ-22 сделали не в Горьком, а на каком-то авторемонтном заводе. Возможно, даже военном. Но позже концепцию повторили уже и на ГАЗе, выпустив тиражом в пять экземпляров полноприводный седан ГАЗ-24-95, уже на базе «двадцатьчетверки».

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев и из архива «За рулем»