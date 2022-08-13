129 тыс. км с Lada Vesta: проблемка с приборкой и простое решение

Внезапно погас светодиод подсветки шкалы топливомера.

Лада Веста 1.5 (106 л.с.), Р5

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Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета — 129 000 км

Светодиоды повсеместно вытеснили лампы накаливания. И не только потому, что они энергоэффективнее. Они еще и служат намного дольше. Такое качество ценно в тех местах, где лампы сложно заменить. Например, в комбинации приборов: больно муторно снимать и препарировать. Но это не всегда спасает.

На нашей Весте погас светодиод подсветки шкалы топливомера. Постучишь по защитному стеклу — ненадолго загорается. Явно виноват не сам источник света, а контакт. К счастью, сама стрелка светится, так что в темноте с определением запаса бензина проблем нет.

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Нужно собраться, снять приборку и, видимо, поработать паяльником. Остальные элементы комбинации пока исправны.

Дошли руки до давно не работающего поворотника в левом зеркале. Купил его заранее, вскрыл зеркало, а менять деталь не пришлось. Были у меня опасения, что причиной стал не сам оптический элемент, а его проводка: все три светодиода погасли разом, а левое зеркало я часто складываю. Так и оказалось: перетерлись оба провода. Пара минут с изолентой, всё снова замигало, и новый поворотник лег на полку про запас.

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