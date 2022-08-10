Назван отличный большой внедорожник (по цене Нивы) — журнал За рулем

Назван отличный большой внедорожник (по цене Нивы)

Это будет, конечно же, не новый автомобиль, но с огромным запасом надежности.

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На вторичном рынке можно всегда подобрать интересную альтернативу любому новому автомобилю. И чем меньше покупателя смущает возраст машин, тем шире выбор.

Например, вместо новой Лады Нивы можно приобрести большой, мощный и просторный внедорожник иностранного производства, заверяет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов.

Он предлагает присмотреться к Jeep Grand Cherokee.

Назван отличный большой внедорожник (по цене Нивы)

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Имея 1 млн рублей, можно купить Grand Cherokee третьего поколения в возрасте 15 лет. Предпочтительно выбирать среди турбодизельных версий. Такие внедорожники оснащались 218-сильными агрегатами от MercedesBenz. Мотор надежен, но в редких случаях после 200 тысяч километров пробега может выйти из строя турбина.

Назван отличный большой внедорожник (по цене Нивы)

Если предпочитаете бензиновые двигатели, то можно выбрать версию с мотором 3.7 (210 л.с.). Но будьте готовы к недостатку тяги (11 секунд до 100 км/ч) и большому расходу топлива (более 13 литров 95-го бензина на 100 км). Тогда лучше выбрать 4,7-литровый мотор (9 секунд до 100 км/ч и 15 литров на «сотню»). Но не пугайтесь — его мощность всего 238 л.с., что вписывается в приемлемые рамки налогообложения.

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Большой плюс мотора 4.7 — надежность благодаря простоте конструкции. Единственное слабое место (что зависит от манеры езды) — прокладка блока цилиндров, которая в редких случаях может прогореть.

Подбирая вариант, обратите внимание и на систему полного привода, которых у модели было несколько. Предпочтительнее продвинутая Quadra-Drive II с электронно-управляемыми дифференциалами.

Фото: Jeep

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