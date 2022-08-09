За что могут конфисковать машину: все причины

Соответствующие поправки в КоАП, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы приняла Госдума. Отчасти это реализация идеи, которую несколько лет назад выдвинул главный редактор «За рулем».

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Госдума приняла поправки в КоАП, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Главное изменение: злостных нарушителей по решению суда смогут лишать автомобилей.

Статью УК о конфискации имущества дополнят словами: «транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления…»

Административная ответственность перерастет в уголовную для водителей, лишенных права управлять автомобилем, если они трижды будут пойманы за рулем.

Также конфискация может последовать за неоднократные серьезные нарушения: управление в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу там, где это запрещено, превышение скорости на 60 км/ч или более.

Почему так строго?

Статистика указывает, что количество злостных нарушений в России почему-то не снижается. Несмотря на принятые меры. В 2020 году число водителей, лишенных прав, но всё равно куда-то поехавших и оказавшихся пойманными, выросло на 25%. За первые полгода 2021‑го — еще на 17%.

Всё бы ничего, если бы они ездили безопасно для себя и окружающих. Но как раз наоборот: по вине лиц, которые вообще не должны были садиться за руль, происходит более трети ДТП. Это и лишенные прав, и нетрезвые водители в совокупности.

Какая планка?

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в свое время предложил конфисковать у водителей в состоянии алкогольного опьянения любые автомобили — невзирая на их принадлежность третьим лицам, включая юридические и государственные. Но формулировки в законе смягчили. Автомобиль можно конфисковать, только если он принадлежит обвиняемому. Во всех остальных случаях — нельзя.

Если злостный нарушитель рассекал на машине фирмы, жены, брата, друга и так далее, то ее не отберут — применят все прочие санкции. Их тоже расширили и ужесточили.

При «третьем серьезном нарушении» теперь штраф 150–250 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. Если после этого водитель снова попадется с тем же самым, ставка повысится до 300 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы.

Заодно поднимают планку для повторной езды без прав — штраф до 50–100 тысяч рублей либо обязательные работы объемом 150–200 часов . До того первый и второй разы стоили одинаково — 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 100–200 часов.

Какие условия?

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Чтобы нарваться на конфискацию, надо в течение года регулярно ездить без прав или нарушать там, где всё время дежурят гаишники. Которым, кстати, глава МВД РФ 1 июля запретил замерять скорость ручными мобильными комплексами.

Статья 264 УК РФ, определяющая, за какие нарушения какие наказания следует, снабжена примечанием: «Действие статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами». То есть камера отпадает — зафиксировать нарушение должен именно сотрудник ГИБДД или иные лица, наделенные полномочиями.

ОСТАВИЛИ ЛАЗЕЙКИ

Заблаговременное информирование о предстоящих поправках позволяет заранее обеспокоиться сохранностью любимого транспортного средства. В случаях, когда нет прав, а хочется куда-нибудь сгонять, хлопнув винца и выехав на встречку. Например, жена может всё время ездить на машине мужа, а муж — на машине, являющейся собственностью жены. Одна машина в семье? Сразу переписать ее на того, кто не ездит на ней вообще.

Если так поступит вся страна, то угроза конфискации сойдет на нет. Останется только всё остальное плюс передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления или лишенному такого права (штраф 30 тысяч руб­лей).

Данные водительской истории с 1 июля 2022 года доступны в специальном сервисе ГИБДД.

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