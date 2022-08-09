Есть два приемлемых и один очень выгодный.

Продажи новых машин почти остановились — покупателей отпугивает дороговизна, а дилеры не спешат пересматривать цены: сегодня машины в наличии есть, но совершенно непонятно, что будет потом.

Торговые площадки китайских марок забиты до отказа, однако и они непомерно подорожали.

АВТОВАЗ примерно знает, сколько и каких машин сможет выпустить до конца года. Исходя из этого, строит ценовую политику с учетом длительного дефицита на рынке.

Так где же покупать новые автомобили? И заработал ли параллельный импорт?

Официалы

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Расширения ассортимента и снижения цен в ближайшее время ждать не стоит. Несмотря на некоторое разобщение с производителями, они всё же продолжают представлять их интересы, а потому ввозить что-либо без согласования с «головой» стесняются.

Схема параллельного импорта для официальных дилеров вообще мало применима. Проблемами становятся и таможня, и гарантийное обслуживание, и сертификация новых моделей.

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Импортер при ввозе автомобиля должен предъявлять таможне Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а его получает и оформляет производитель. Альтернатива — Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), которое могут получать только физлица. Наконец, все ввозимые автомобили (кроме произведенных в странах ЕАЭС) должны быть оборудованы устройством ЭРА-ГЛОНАСС — но после их дефицита и взлета цен до 80–100 тысяч рублей до 1 февраля 2023 это требование заморожено.

Теоретически, заморочиться всем этим можно. Командировать менеджера на закупки как частное лицо. Но зачем? Насколько можно понять, мультибрендовые дилеры чувствуют себя неплохо. В наличии пока что много машин Kia, Hyundai, Skoda, Nissan, Mitsubishi, Renault и почти всех премиальных марок. Корейские производители готовы везти машины из Кореи, если потребуется . При схеме «трейд-ин, кредит и допы» можно протянуть до зимы. А там, глядишь, что-то поменяется.

Серые

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Парадоксальная ситуация: серые дилеры сейчас предлагают более выгодные цены, чем официалы. Не у всех это так — только у тех, кто импортирует машины из ОАЭ. Разница с официалами, по словам продавцов, достигает 1–2 млн рублей. Поверить в это нелегко — зачем продавать дешевле, если можно продать дороже? Ответ: для ускорения сбыта и оборота средств. Если официалам ускорение сейчас невыгодно, то «серым» — наоборот. Ловят момент в период, когда можно быстро и много заработать.

К сожалению, серые дилеры никоим образом не решают дефицит бюджетных машин , предпочитая ввозить дорогие — на них самая большая маржа. В основном, везут премиум, а также крупные внедорожники и кроссоверы, размером не меньше, чем Kia Sportage. Правда, Sportage в ОАЭ уже нового поколения, которое к нам прийти не успело. И в комплектации, близкой к максимальной. «Серые» ориентируются на обеспеченных клиентов, которые могут отвалить 3–4 млн рублей и больше.

Машины растаможены, но установку ЭРА-ГЛОНАСС и получение СБКТС «серые» чаще всего перекладывают на покупателя. О гарантийном ремонте, естественно, можно забыть.

Купи себе сам

Рынки соседних стран, объединенных льготной растаможкой по правилам ЕАЭС, часть привлекательности растеряли.

Казахстан быстро подстроился под рыночные реалии. Купить машину по «рекомендованной цене» к середине лета стало невозможно: дилеры взяли на вооружение российскую практику навешивания «допов» и услуг. Для самых недорогих иномарок дополнительная наценка — от 150 тысяч рублей. И, что самое неприятное, некоторые дилеры стали отказывать клиентам из России.

Супервыгодной по деньгам такая покупка быть перестала. Но, по крайней мере, в Казахстане можно достать модели, которых совсем нет в России. Однако на них не распространяется гарантия производителя, поскольку автомобиль эксплуатируется не в той стране, для которой был подготовлен.

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В Беларуси рынок сейчас мало чем отличается от нашего, большинство моделей даже дороже. Чуть дешевле только премиум.

А в Армении возник дефицит новых машин — возможно, как раз благодаря весенней активности российских покупателей, которые выгребли все квоты. Страна получает всего около 25 тысяч новых автомобилей в год.

Таким образом, более разумным вариантом постепенно стала дальняя заграница. А самые демократичные условия и цены выявлены в Объединенных Арабских Эмиратах — как по новым машинам, так и по подержанным .

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Вместо Весты АВТОВАЗ будет выпускать новую модель.

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