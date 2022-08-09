Где купить авто в августе 2022 — рассмотрели все варианты — журнал За рулем

Где купить авто в августе 2022 — рассмотрели все варианты

Есть два приемлемых и один очень выгодный.

Продажи новых машин почти остановились — покупателей отпугивает дороговизна, а дилеры не спешат пересматривать цены: сегодня машины в наличии есть, но совершенно непонятно, что будет потом.

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Торговые площадки китайских марок забиты до отказа, однако и они непомерно подорожали.

АВТОВАЗ примерно знает, сколько и каких машин сможет выпустить до конца года. Исходя из этого, строит ценовую политику с учетом длительного дефицита на рынке.

Так где же покупать новые автомобили? И заработал ли параллельный импорт?

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Официалы

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Расширения ассортимента и снижения цен в ближайшее время ждать не стоит. Несмотря на некоторое разобщение с производителями, они всё же продолжают представлять их интересы, а потому ввозить что-либо без согласования с «головой» стесняются.

Схема параллельного импорта для официальных дилеров вообще мало применима. Проблемами становятся и таможня, и гарантийное обслуживание, и сертификация новых моделей.

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Импортер при ввозе автомобиля должен предъявлять таможне Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а его получает и оформляет производитель. Альтернатива — Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), которое могут получать только физлица. Наконец, все ввозимые автомобили (кроме произведенных в странах ЕАЭС) должны быть оборудованы устройством ЭРА-ГЛОНАСС — но после их дефицита и взлета цен до 80–100 тысяч рублей до 1 февраля 2023 это требование заморожено.

Теоретически, заморочиться всем этим можно. Командировать менеджера на закупки как частное лицо. Но зачем? Насколько можно понять, мультибрендовые дилеры чувствуют себя неплохо. В наличии пока что много машин Kia, Hyundai, Skoda, Nissan, Mitsubishi, Renault и почти всех премиальных марок. Корейские производители готовы везти машины из Кореи, если потребуется. При схеме «трейд-ин, кредит и допы» можно протянуть до зимы. А там, глядишь, что-то поменяется.

Серые

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Парадоксальная ситуация: серые дилеры сейчас предлагают более выгодные цены, чем официалы. Не у всех это так — только у тех, кто импортирует машины из ОАЭ. Разница с официалами, по словам продавцов, достигает 1–2 млн рублей. Поверить в это нелегко — зачем продавать дешевле, если можно продать дороже? Ответ: для ускорения сбыта и оборота средств. Если официалам ускорение сейчас невыгодно, то «серым» — наоборот. Ловят момент в период, когда можно быстро и много заработать.

К сожалению, серые дилеры никоим образом не решают дефицит бюджетных машин, предпочитая ввозить дорогие — на них самая большая маржа. В основном, везут премиум, а также крупные внедорожники и кроссоверы, размером не меньше, чем Kia Sportage. Правда, Sportage в ОАЭ уже нового поколения, которое к нам прийти не успело. И в комплектации, близкой к максимальной. «Серые» ориентируются на обеспеченных клиентов, которые могут отвалить 3–4 млн рублей и больше.

Машины растаможены, но установку ЭРА-ГЛОНАСС и получение СБКТС «серые» чаще всего перекладывают на покупателя. О гарантийном ремонте, естественно, можно забыть.

Купи себе сам

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Рынки соседних стран, объединенных льготной растаможкой по правилам ЕАЭС, часть привлекательности растеряли.

Казахстан быстро подстроился под рыночные реалии. Купить машину по «рекомендованной цене» к середине лета стало невозможно: дилеры взяли на вооружение российскую практику навешивания «допов» и услуг. Для самых недорогих иномарок дополнительная наценка — от 150 тысяч рублей. И, что самое неприятное, некоторые дилеры стали отказывать клиентам из России.

Супервыгодной по деньгам такая покупка быть перестала. Но, по крайней мере, в Казахстане можно достать модели, которых совсем нет в России. Однако на них не распространяется гарантия производителя, поскольку автомобиль эксплуатируется не в той стране, для которой был подготовлен.

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В Беларуси рынок сейчас мало чем отличается от нашего, большинство моделей даже дороже. Чуть дешевле только премиум.

А в Армении возник дефицит новых машин — возможно, как раз благодаря весенней активности российских покупателей, которые выгребли все квоты. Страна получает всего около 25 тысяч новых автомобилей в год.

Таким образом, более разумным вариантом постепенно стала дальняя заграница. А самые демократичные условия и цены выявлены в Объединенных Арабских Эмиратах — как по новым машинам, так и по подержанным.

Как самостоятельно приобрести машину в ОАЭ? «За рулем» подготовил для вас пошаговую инструкцию (по ссылке).

Фото: depositphotos

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