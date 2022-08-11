6 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — журнал За рулем

6 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина

Кое-какие модели китайцы приберегли для внутреннего рынка. А одна из компаний планирует начать продажи своих новинок в нашей стране уже этой осенью.

В Китае модельный ряд во много раз шире того, что попадает на российский рынок. А ведь многие из их машин могли бы заинтересовать наших покупателей. И даже имеют все шансы официально появиться в России.

Wuling Jiachen — китайский Ларгус

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Ларгус для России машина труднозаменимая: недорогой, надежный, с огромным багажником и полноценным семиместным салоном. Ларгус ждал рестайлинга девять лет и всё это время держался в топе продаж. Даже замена импортных двигателей на вазовские не отпугнула покупателей. Теперь судьба универсала под вопросом. Если АВТОВАЗ и возобновит его выпуск, то не раньше конца лета и небольшими объемами.

А в Китае поступил в продажу аналог нашего Ларгуса — Wuling Jiachen. Марка Wuling известна тем, что выпускает недорогие автомобили. Вот и семиместный Jiachen стоит от 70 до 106 тысяч юаней. По курсу на середину июня это 600–900 тысяч рублей. Внешность у него посовременнее, чем у русифицированного Логана MCV, фары светодиодные. И только непропорционально маленькие колеса портят вид.

6 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си ЦзиньпинаWuling Jiachen
Wuling Jiachen

6 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина

6 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина

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Wuling Jiachen на 297 мм длиннее, на 85 мм шире и на 104 мм выше Ларгуса, а вот колесная база меньше на 145 мм.

Как выглядит салон базовой версии, неизвестно, однако показанная на фирменных фотографиях топовая комплектация впечатляет: двухцветная отделка, экокожа с перфорацией и респектабельной ромбовидной строчкой, цифровая приборка и приличных размеров (10,3 дюйма) дисплей медиасистемы. Компоновка салона необычная. На втором ряду стоят два отдельных кресла с подлокотниками и регулировками, а троим предлагается ютиться на диванчике в багажнике.

Турбомоторы уже дошли и до китайских «бюджетников»: Jiachen везет наддувная «четверка» 1.5 мощностью 147 сил. В пару к ней можно выбрать механику или вариатор. Привод, разумеется, только передний.

Продолжение — на следующей странице.

6 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина

Кое-какие модели китайцы приберегли для внутреннего рынка. А одна из компаний планирует начать продажи своих новинок в нашей стране уже этой осенью.

6 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524776 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524756 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524766 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524786 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524816 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524796 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524806 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524876 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524826 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524836 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524856 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524866 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина — фото 13524846 новинок из Китая: почти Ларгус, крутой кроссовер и лимузин, как у Си Цзиньпина
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