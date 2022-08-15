Назван надежный и недорогой седан в полном фарше

Этот японский автомобиль с пробегом можно купить по цене нового Kia Rio. И, несомненно, «японец» даст «корейцу» фору по уровню комфорта и оснащения.

Искал наилучшие варианты премиальных автомобилей на вторичном рынке автор журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Требования к претендентам выдвигались следующие: седан премиум-класса, возрастом от 8 до 10 лет, с пробегом не более 200 тыс. км, цена — не более 1,5 млн рублей.

Из многообразия вариантов выделяется один, на наш взгляд, наиболее достойный: Lexus IS.

Под капотом — неубиваемый тойотовский атмосферный мотор V6 2.5 (208 л.с.), работающий в паре с классическим автоматом. Этот двигатель считается одним из лучших — его ресурс превосходит 500 тыс. км.

Шестиступенчатый автомат Aisin A960E, возможно, и не выдержит «весь срок службы» автомобиля, но до 300 тысяч дотянет точно — с промежуточной переборкой гидроблока, заменой части фрикционов и соленоидов в районе 150–180 тысяч.

Если не экономить на замене рабочей жидкости, «капиталку» автомата можно отсрочить.

Из минусов модели — небольшой ресурс водяной помпы и муфты фазовращателя. Через продолжительное время эксплуатации может быть затруднен пуск в морозы, это связано с накоплением нагара. Придется прочищать дроссель, а после 150 тысяч км, возможно, и заменить поршневые кольца.

Зато среди безусловных плюсов — практически не поддающийся коррозии кузов и минимум мелких неисправностей. Автомобиль прекрасно оснащен, среди прочего — двухзонный «климат», 8 подушек безопасности и 13 динамиков в «базе».

Средняя цена такого автомобиля на вторичном рынке — 1,46 млн рублей. Для сравнения, «базовый» Kia Rio (правда, новый) обойдется в 1,43 млн рублей.

Lexus IS — лишь один из «шестерки» избранных. Узнать об альтернативных вариантах вы можете в оригинальной статье автора «Крутой седан всего за миллион: 6 годных вариантов».

Фото: Lexus