Выбираем тормозные колодки: как не нарваться на подделку

Из-за санкций контрафактные запчасти заполонили наш рынок. Поддельные детали не только несут владельцу дополнительные расходы, но и могут стать причиной серьезного ДТП.

Отказали тормоза — кто виноват?

Автомобиль внезапно перестал тормозить! Тут любому водителю станет не по себе. В голове, вместе с картинками из жизни, проносятся возможные причины неисправности: закипела или вытекла «тормозуха»; обледенели или намокли колодки с дисками; спустило колесо? Или виноваты тормозные колодки, которые недавно поменял?

Чтобы не попасть в досадное ДТП, относитесь ответственно к обслуживанию тормозной системы.

Последняя причина самая обидная, но сегодня стала наиболее распространенной. Некондиционные колодки могут вести себя непредсказуемо. К примеру, перегрев некачественного поверхностного слоя сильно снижает коэффициент трения.

Передние тормозные колодки «За рулем», подходящие для всех переднеприводных моделей до Lada Granta включительно. Их отличительная особенность — высокое качество и разумная цена.

Колодки рассыпаются

Случается, что фрикционный материал растрескивается, а то и вовсе отрывается от основы колодки. Недавний тест «За рулем» показал, что подобные случаи — совсем не редкость среди колодок, поступающих в розничную торговлю. Чаще других этим грешат азиатские бренды.

Такая неисправность почти наверняка приводит к ДТП: мало того, что колодка уже не тормозит, так еще и поршень тормозного цилиндра, не встречая привычного препятствия, чрезмерно выдвигается наружу. При этом происходит разгерметизация системы — тормоза пропадают.

Тормозные колодки без электрических индикаторов износа могут применяться также на автомобилях с вентилируемыми дисками и системой АБС.

Выход есть

Как не нарваться на поддельные или некачественные колодки? Сегодня, когда известные мировые бренды покидают российский рынок, проблема становится очень острой. Их место быстро занимают «почти такие же» изделия, только поддельные.

По внешнему виду отличить одно от другого может только узкий специалист, хорошо знакомый со всеми нюансами как самих изделий, так и их упаковки.

Тормозные колодки, снабженные электрическими сигнализаторами износа. Такие никогда не допустят отказа тормозов по причине критического износа колодок. А стоят недорого.

По цене тоже сложно сориентироваться: в нынешней ситуации она непредсказуема. Вот почему владельцам массовых моделей резонно делать ставку на бюджетные продукты известных отечественных поставщиков. Такие колодки полностью соответствуют стандартам и исправно работают, а стоят недорого. При том, что их практически не подделывают, так как на зарубежных брендах мошенники могут получить куда большую выгоду.

«За рулем» рекомендует

Если колодки скрипят или чересчур изношены, лучше их поменять. Отличный вариант для замены — колодки «За рулем».

Чтобы облегчить ваш выбор, мы выпустили на рынок качественные и недорогие тормозные колодки «За рулем» для отечественных автомобилей и иномарок, подобрать их на вашу машину можно по ссылке.





Фото: depositphotos и «За рулем»