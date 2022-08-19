Военные внедорожники СССР и США: что общего и в чем разница

Полноприводный американский Dodge WC-51 в СССР поставляли по ленд-лизу. Армейскому ГАЗ‑62 так и не удалось стать серийным.

Индекс ГАЗ‑62 для горьковского завода оказался несчастливым.

Первый автомобиль с таким именем появился еще до войны в качестве полноприводной версии перспективного ГАЗ‑51. Опытный образец делали на базе «полуторки» ГАЗ-ММ. Но если «пятьдесят первый», пусть и сильно доработанный, после войны стал серийным, то о версии ГАЗ‑62 забыли. Правда, не навсегда.

В 1952 году, когда уже выпускали полноприводный ГАЗ‑63, возникла идея более компактной армейской машины — ею должен был стать ГАЗ‑62.

ГАЗ‑62 должен был занять в модельном ряду место между легковым внедорожником ГАЗ‑69 и грузовиком ГАЗ‑63, созданным на базе ГАЗ‑51. Автомобиль грузоподъемностью 1000 кг, длиной 5000 мм и с колесной базой 2850 мм сделали по заказу военных, которым очень нравился американский армейский Dodge WC51 времен войны. Полноприводный Dodge, который в СССР поставляли по ленд-лизу, был короче ГАЗ‑62 (длина — 4235 мм, база 2490 мм) и грузоподъемностью лишь 750 кг, за что и получил в армии прозвище «Додж три четверти» (в смысле, три четверти тонны). Концептуально советская и американская машины, действительно, были близки.

ГАЗ‑62 1952 года оснастили стандартным двигателем ГАЗ‑51. Рядный нижнеклапанный мотор объемом 3,5 л (81×110 мм) развивал 70 л.с. при 2800 об/мин. Он представлял собой переделанный под метрические размеры американский мотор Dodge D5 конца 1930‑х годов. На Dodge серии WC стоял родственный мотору D5, но уже более современный и мощный шестицилиндровый двигатель. При рабочем объеме 3,8 л (82,5×147.5 мм) он развивал 92 л.с. при 3200 об/мин.

На ГАЗ‑62 1952 года стояла стандартная коробка передач ГАЗ‑51 без синхронизаторов (6,40/3,09/1,69/1,00). Для позднего ГАЗ‑62, а заодно и заднеприводного полуторатонного ГАЗ‑56 разработали новую коробку передач с синхронизаторами на третьей и четвертой скоростях (6,18/4,38/2,05/1,00). Затем передаточный ряд изменили — 6,48/3,09/1,69/1,00. На Додже стояла коробка передач без синхронизаторов. Передаточные числа, как у ГАЗ‑51 (6,40/3,09/1,69/1,00) и, соответственно, как у ГАЗ-ММ и Ford AA. Но конструктивно коробка Доджа — другая.

На бескапотный ГАЗ‑62 поставили новый двигатель. В основе его был всё тот же шестицилиндровый блок цилиндров (82×110 мм, 3,5 л). Но мотор был верхнеклапанный и с форкамерно-факельным зажиганием. Он развивал 80 л.с. при 3000 об/мин. Мотор недолго выпускали малыми сериями, но вскоре признали ненадежным, бесперспективным и сняли с производства. Раздаточная коробка ГАЗ‑62 — оригинальная, но по компоновке повторяющая ГАЗ‑63. Понижающая передача — 1,703. У американского Dodge WC совершенно иная раздаточная коробка без понижающей передачи.

В 1953 году, изготовив пять прототипов ГАЗ‑62, машину решили переделать. Появился вариант с бескапотной кабиной, который получился короче прежнего: длина — 4870 мм, база — 2700 мм. Рама Dodge WC51 была совсем иной, менее мощной, чем у ГАЗ‑62. Грузоподъемность советского грузовика — больше. Кроме того, проектировали ГАЗ‑62, как и все отечественные, особенно армейские грузовики, с запасом.

Первый горьковский грузовик с оригинальной бескапотной кабиной — ГАЗ‑62 второй послевоенной опытной серии. Поскольку армейскую машину создавали и для транспортировки самолетом, кабину сделали максимально низкой — с брезентовой крышей. Бескапотных грузовиков этого класса в мире в те годы было не очень много. Некий аналог ГАЗ‑62 — американский FWD (Four Wheel Drive) модели SU времен войны. Таких машин в 1943–1945 годах в Союз поставили мизерное количество, и у нас они были мало известны.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Производство бескапотного ГАЗ‑62 малыми сериями начали в 1959 году. Но до 1962 года выпустили всего 69 машин. На подходе уже был двухтонный ГАЗ‑66, а выпускать две близкие по классу машины посчитали нецелесообразным.

ГАЗ‑62 — совершенно оригинальная конструкция, лишь концептуально схожая с американской. Конструктивно горьковский автомобиль не имел с американскими ничего общего.

ГАЗ‑66 в наследство от ГАЗ‑62 досталась бескапотная кабина. Да и спроектированную для ГАЗ‑62 коробку передач несколько лет ставили на другие горьковские грузовики. Так что след в истории ГАЗ‑62 все-таки оставил.

Родословная ГАЗ‑51 — тут, а история знаменитого «Доджа три четверти» — в этой публикации.

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