Эксперт назвал пункт из инструкции к авто, которым лучше пренебречь в жару

Эти требования размещены на лючке бензобака каждого автомобиля.

Каких только советов не дают в отношении бензина. Вот очередной: мотору вредно, когда заливают топливо с нерекомендованным октановым числом.

На дверце лючка бензобака в качестве рекомендованного указан один бензин, а в скобках — другой. Так вот: тот, что в скобках, можно заливать только когда на АЗС не оказалось основного топлива. Для постоянного использования он не подходит.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

А вот применение бензинов с низким октановым числом может спровоцировать неприятности. Кратковременное использование 92-го бензина вместо 95-го вреда не принесет, если избегать при езде резких ускорений и прочих перегрузок. Ведь любой двигатель при проектировании хоть и рассчитывается под определенное октановое число, но всегда имеет небольшой запас на случай отклонения.

Но если постоянно заливать низкооктановое топливо, то никакого конструктивного запаса не хватит. Тем более, если вместо 92-го бензина однажды плеснут 90-й: отклонение от нормы в 5 единиц мотор может не пережить.

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Таким образом, если на улице очень жарко, то использование высокооктанового 98-го бензина в автомобиле, рассчитанном под 95-й, будет оправдано. В остальных случаях это лишняя трата денег. А вот применять бензин с октановым числом ниже основного рекомендованного можно лишь изредка, мотор за это спасибо не скажет.

Подробнее специалист рассказал всё в материале «5 частых заблуждений о бензине (есть опасные!)».

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Фото: Depositphotos и «За рулем»