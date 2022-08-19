5 хитрых фраз, которые поставят на место инспектора ГИБДД (и 1 миф)

Разговор с инспектором ― это целое искусство. Главное знать, когда и какие слова ему сказать.

1. Предлагаю перейти на «вы»

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Обращение на «ты», с точки зрения психологии, ставит собеседника в неравное положение. Обращаясь подобным образом к молодым водителям, сотрудник ГИБДД пытается манипулировать и запугивать.

Что предпринять: Следует вежливо попросить инспектора перейти на «вы».

Если вы считаете, что инспектор ГИБДД вышел за рамки полномочий, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

2. Я записываю разговор на видео

Запрещать гражданину видеосъемку никто не вправе. Однако пользоваться этим выражением нужно при 100%-ной уверенности в своей правоте. Ни один сотрудник ГИБДД не решится на противозаконные действия под прицелом камеры.

Имейте в виду: злоупотреблять этим методом, а тем более оскорблять сотрудника правоохранительных органов «для видео» не нужно.

3. Я хочу загуглить эту статью

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Знать наизусть Кодекс об административных правонарушениях и последнюю редакцию ПДД мало кто способен. И если вы при помощи интернета захотите убедиться в правдивости слов инспектора, то ничего страшного в этом нет. Тем самым вы дадите понять, что обмануть вас не получится.

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