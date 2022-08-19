5 хитрых фраз, которые поставят на место инспектора ГИБДД (и 1 миф)

1. Предлагаю перейти на «вы»
Обращение на «ты», с точки зрения психологии, ставит собеседника в неравное положение. Обращаясь подобным образом к молодым водителям, сотрудник ГИБДД пытается манипулировать и запугивать.
Что предпринять: Следует вежливо попросить инспектора перейти на «вы».
Если вы считаете, что инспектор ГИБДД вышел за рамки полномочий, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.
2. Я записываю разговор на видео
Запрещать гражданину видеосъемку никто не вправе. Однако пользоваться этим выражением нужно при 100%-ной уверенности в своей правоте. Ни один сотрудник ГИБДД не решится на противозаконные действия под прицелом камеры.
Имейте в виду: злоупотреблять этим методом, а тем более оскорблять сотрудника правоохранительных органов «для видео» не нужно.
3. Я хочу загуглить эту статью
Знать наизусть Кодекс об административных правонарушениях и последнюю редакцию ПДД мало кто способен. И если вы при помощи интернета захотите убедиться в правдивости слов инспектора, то ничего страшного в этом нет. Тем самым вы дадите понять, что обмануть вас не получится.
- В России ввели уголовную ответственность для особо злостных нарушителей ПДД.
- «За рулем» можно читать и в Viber.