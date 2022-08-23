Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя — журнал За рулем

Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя

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Раскручивать до отсечки или ездить внятяг? Какие вредоносные последствия для мотора у каждого из этих стилей вождения, и какой из них быстрее приведет к капремонту?

Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя

Автомобильные двигатели — они, как люди: для поддержания себя в форме им требуется активность. Просиживающий днями на диване, если вдруг решит, что лучше гор могут быть только горы, «умрет», едва начав восхождение. Так и ДВС отсутствие нагрузок тоже не на пользу. Залог хорошего самочувствия коленвала, шатунов, поршней, газораспределительного механизма, а у наддувных двигателей еще и турбокомпрессора — оптимальное давление масла, вот только производительность масляного насоса часто напрямую зависит от оборотов двигателя. И если у бензинового мотора держать их почти всегда ниже 2500 об/мин, а у дизельного менее 1200 об/мин, подшипники скольжения спасибо не скажут, и перспектива скорой «капиталки» ДВС станет вполне реальной.

Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателяНаглядный пример последствий масляного голодания: проворачивание шатунных вкладышей
Наглядный пример последствий масляного голодания: проворачивание шатунных вкладышей

Ситуация усугубляется, если автомобиль оборудован повышающей экономичность системой Start/Stop. Подсчитано, что при толкании в пробках с постоянными перезапусками двигателя его ресурс сокращается на порядок! Но и это еще не все. У части ДВС, например «вазовских», на низких оборотах клапана ГРМ перестают вращаться вокруг своей оси, что чревато образованием на них нагара, локальным перегревом, от которого и до прогара тарелки клапана недалеко.

Мороз несет новые проблемы. В картере хронически непрогретого мотора, застрявшего в зоне низких оборотов, образуется конденсат влаги, который, смешиваясь с моторным маслом, ухудшает его смазывающие свойства с понятными последствиями.

Наконец, относительно недавно появилась новая напасть — LSPI (Low Speed Pre Ignition), или преждевременное воспламенение [рабочей смеси] на малых оборотах. Этому не до конца изученному заболеванию особенно подвержены модные даунсайзинговые турбомоторы с непосредственным впрыском бензина, в которых конструкторы в погоне за экологичностью пытаются соединить несоединимое — малый рабочий объем и высокую отдачу. Коварство LSPI в том, что это явление возникает внезапно и, как правило, на низких оборотах, что не делает его менее разрушительным. Скачкообразное, хаотичное увеличение давления в камере сгорания на такте сжатия способно превратить двигатель в груду металлолома!

Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя

Так что же, суровый приговор миллионам автомобилей, которые принуждены «тошнить» в плотном потоке мегаполисов, вынесен и обжалованию не подлежит? Не все так мрачно. Многие из вышеназванных проблем если не полностью устраняются, то смягчаются с помощью качественного моторного масла. Именно такой продукт предлагает теперь и в России немецкий производитель смазочных материалов BIZOL c почти четвертьвековой историей успеха, подтверждением чему — присутствие компании на рынках более чем 70 стран мира. Отличительной чертой BIZOL с момента основания в 1998 году была и остается оперативность отклика на запросы грандов автоиндустрии.

Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателяИспытание моторного масла трением — регулярная процедура контроля качества моторных масел
Испытание моторного масла трением — регулярная процедура контроля качества моторных масел

Неудивительно, что BIZOL в числе первых европейских компаний отреагировала и на проблему LSPI, предложив моторные масла семейства Allround в спецификации API SN Plus, которую в мае 2018 года запустил в оборот Американский институт нефти API. Помимо того, что такие масла снижают риск возникновения LSPI, они обладают способностью к устранению нагара, благодаря отличным антиокислительным свойствам предотвращают образование осадка и обеспечивают быстрое смазывание деталей двигателя, тем самым уменьшая их износ при запуске «на холодную».

Многовекторность — результат применения специально отобранных синтетических базовых масел в сочетании с самыми современными присадками. Получить оптимальную комбинацию помогает технология гидрокрекинга, используемая при производстве базовых масел, которые обладают еще рядом чрезвычайно полезных свойств: не страшатся попадания влаги и не разъедают уплотнители.

Такие масла из семейства Allround подходят для большинства современных ДВС с системами нейтрализации выхлопных газов: бензиновых и дизельных, атмосферных и наддувных. Эти масла BIZOL рекомендованы к использованию Chrysler, Ford, GM, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota. Что может быть лучшим свидетельством высокого качества продукта?!

Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя

Но есть специфическая категория двигателей, тех, стихия которых — высокие обороты, сверхскорости и... серхнагрузки. Этим атлетам для активного долголетия требуются масла с особенной устойчивостью на сдвиг и повышенным индексом вязкости для создания исключительно прочной масляной пленки в широком диапазоне температур. В линейке масел BIZOL Allround есть и такие. Полностью синтетические масла с антифрикционными и антикоррозионными присадками, способные выдерживать экстремальные режимы работы бензиновых и дизельных ДВС, а также препятствующие образованию нагара, получили рекомендации, в частности, от BMW, MercedesBenz, Porsche. Еще вопросы есть?

Пожалуй, один найдется. Все же немногочисленные спорткары обитают где-то на автомобильном Олимпе, а как быть с подбором масла для множества машин, ездящих по грешной земле с ее всем известными проблемами? Ответ напрашивается сам собой: обратиться к каталогу масел BIZOL Allround. Там можно найти продукт для экономичного обслуживания многоклапанных бензиновых и дизельных ДВС, в том числе прямовпрысковых и с турбонаддувом, для легковых моделей и микроавтобусов. Это же масло подходит для моторов, работающих на сжиженном и компримированном газе. FIAT, MercedesBenz, Peugeot, Renault, VW ручаются.

Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя

Такой охват практически всех секторов рынка не может не поражать. С другой стороны, название линейки масел от BIZOL, Allround, что означает «Всесторонний», обязывает.

Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя

Раскручивать до отсечки или ездить внятяг? Какие вредоносные последствия для мотора у каждого из этих стилей вождения, и какой из них быстрее приведет к капремонту?

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Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя

Раскручивать до отсечки или ездить внятяг? Какие вредоносные последствия для мотора у каждого из этих стилей вождения, и какой из них быстрее приведет к капремонту?

Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя — фото 1354719Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя — фото 1354709Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя — фото 1355113Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя — фото 1354710Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя — фото 1354711Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя — фото 1354713Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя
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