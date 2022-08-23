Какой стиль вождения наиболее вреден для двигателя

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Раскручивать до отсечки или ездить внятяг? Какие вредоносные последствия для мотора у каждого из этих стилей вождения, и какой из них быстрее приведет к капремонту?

Автомобильные двигатели — они, как люди: для поддержания себя в форме им требуется активность. Просиживающий днями на диване, если вдруг решит, что лучше гор могут быть только горы, «умрет», едва начав восхождение. Так и ДВС отсутствие нагрузок тоже не на пользу. Залог хорошего самочувствия коленвала, шатунов, поршней, газораспределительного механизма, а у наддувных двигателей еще и турбокомпрессора — оптимальное давление масла, вот только производительность масляного насоса часто напрямую зависит от оборотов двигателя. И если у бензинового мотора держать их почти всегда ниже 2500 об/мин, а у дизельного менее 1200 об/мин, подшипники скольжения спасибо не скажут, и перспектива скорой «капиталки» ДВС станет вполне реальной.

Наглядный пример последствий масляного голодания: проворачивание шатунных вкладышей

Ситуация усугубляется, если автомобиль оборудован повышающей экономичность системой Start/Stop. Подсчитано, что при толкании в пробках с постоянными перезапусками двигателя его ресурс сокращается на порядок! Но и это еще не все. У части ДВС, например «вазовских», на низких оборотах клапана ГРМ перестают вращаться вокруг своей оси, что чревато образованием на них нагара, локальным перегревом, от которого и до прогара тарелки клапана недалеко.

Мороз несет новые проблемы. В картере хронически непрогретого мотора, застрявшего в зоне низких оборотов, образуется конденсат влаги, который, смешиваясь с моторным маслом, ухудшает его смазывающие свойства с понятными последствиями.

Наконец, относительно недавно появилась новая напасть — LSPI (Low Speed Pre Ignition), или преждевременное воспламенение [рабочей смеси] на малых оборотах. Этому не до конца изученному заболеванию особенно подвержены модные даунсайзинговые турбомоторы с непосредственным впрыском бензина, в которых конструкторы в погоне за экологичностью пытаются соединить несоединимое — малый рабочий объем и высокую отдачу. Коварство LSPI в том, что это явление возникает внезапно и, как правило, на низких оборотах, что не делает его менее разрушительным. Скачкообразное, хаотичное увеличение давления в камере сгорания на такте сжатия способно превратить двигатель в груду металлолома!

Так что же, суровый приговор миллионам автомобилей, которые принуждены «тошнить» в плотном потоке мегаполисов, вынесен и обжалованию не подлежит? Не все так мрачно. Многие из вышеназванных проблем если не полностью устраняются, то смягчаются с помощью качественного моторного масла. Именно такой продукт предлагает теперь и в России немецкий производитель смазочных материалов BIZOL c почти четвертьвековой историей успеха, подтверждением чему — присутствие компании на рынках более чем 70 стран мира. Отличительной чертой BIZOL с момента основания в 1998 году была и остается оперативность отклика на запросы грандов автоиндустрии.

Испытание моторного масла трением — регулярная процедура контроля качества моторных масел

Неудивительно, что BIZOL в числе первых европейских компаний отреагировала и на проблему LSPI, предложив моторные масла семейства Allround в спецификации API SN Plus, которую в мае 2018 года запустил в оборот Американский институт нефти API. Помимо того, что такие масла снижают риск возникновения LSPI, они обладают способностью к устранению нагара, благодаря отличным антиокислительным свойствам предотвращают образование осадка и обеспечивают быстрое смазывание деталей двигателя, тем самым уменьшая их износ при запуске «на холодную».

Многовекторность — результат применения специально отобранных синтетических базовых масел в сочетании с самыми современными присадками. Получить оптимальную комбинацию помогает технология гидрокрекинга, используемая при производстве базовых масел, которые обладают еще рядом чрезвычайно полезных свойств: не страшатся попадания влаги и не разъедают уплотнители.

Такие масла из семейства Allround подходят для большинства современных ДВС с системами нейтрализации выхлопных газов: бензиновых и дизельных, атмосферных и наддувных. Эти масла BIZOL рекомендованы к использованию Chrysler, Ford, GM, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota. Что может быть лучшим свидетельством высокого качества продукта?!

Но есть специфическая категория двигателей, тех, стихия которых — высокие обороты, сверхскорости и... серхнагрузки. Этим атлетам для активного долголетия требуются масла с особенной устойчивостью на сдвиг и повышенным индексом вязкости для создания исключительно прочной масляной пленки в широком диапазоне температур. В линейке масел BIZOL Allround есть и такие. Полностью синтетические масла с антифрикционными и антикоррозионными присадками, способные выдерживать экстремальные режимы работы бензиновых и дизельных ДВС, а также препятствующие образованию нагара, получили рекомендации, в частности, от BMW, Mercedes—Benz, Porsche. Еще вопросы есть?

Пожалуй, один найдется. Все же немногочисленные спорткары обитают где-то на автомобильном Олимпе, а как быть с подбором масла для множества машин, ездящих по грешной земле с ее всем известными проблемами? Ответ напрашивается сам собой: обратиться к каталогу масел BIZOL Allround. Там можно найти продукт для экономичного обслуживания многоклапанных бензиновых и дизельных ДВС, в том числе прямовпрысковых и с турбонаддувом, для легковых моделей и микроавтобусов. Это же масло подходит для моторов, работающих на сжиженном и компримированном газе. FIAT, Mercedes—Benz, Peugeot, Renault, VW ручаются.

Такой охват практически всех секторов рынка не может не поражать. С другой стороны, название линейки масел от BIZOL, Allround, что означает «Всесторонний», обязывает.