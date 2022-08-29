На последнюю собранную на Ижевском автозаводе Весту я смотрел с грустью. А как еще глядеть в ее раскосые светодиодные глаза? Да она и сама была грустной — без хрома на передке, без подушки безопасности в руле. У некоторых собранных в последние дни машин не хватало электронных блоков — и с финальной части конвейера их утаскивали тросом.
На накопительной площадке огромного цеха я насчитал около двухсот машин. Все они после доработки поехали к дилерам, которые, пользуясь случаем, выставили ценники от 2,1 до 2,6 миллиона рублей — в зависимости от региона, количества навешенных допов и жадности дилеров.
Зачем?
Этот вопрос я задавал в 2015 году, когда команда Бу Андерссона неожиданно решила организовать производство Весты в Ижевске. С очень странной и дорогой логистикой, поскольку двигатели и коробки передач собирают в Тольятти — и их приходилось возить фурами за 600 км.
А теперь совет директоров АВТОВАЗа принял решение перенести производство Весты в Тольятти — на линию B0.
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов объяснил это тем, что акционеры поставили задачи исходя из прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году.
Предполагается, что в следующем году АВТОВАЗ должен собрать 500 тысяч машин — при том, что в более-менее благополучном 2021 году продал лишь 350 тысяч автомобилей.
Предельная производительность завода Лада-Ижевск — до 32 автомобилей в час. Якобы этого будет недостаточно для удовлетворения потенциального спроса на Весту, хотя больше 120 тысяч Вест в год в Ижевске не делали никогда, а это явно ниже возможного максимума.
А на линии В0 в Тольятти выпускали Ларгус, XRAY, Renault Logan и Renault Sandero. Ритм сборки здесь вдвое выше: до 60 автомобилей в час. Поскольку Renault больше не будет, а XRAY тоже отправился в небытие, вся производственная мощь будет отдана Ларгусу и Весте.
Рестарт Весты запланирован на начало весны 2023 года. Процесс переноса производства уже идет полным ходом, но точную дату не знает никто: многое будет зависеть от договоренностей по комплектующим. Это касается и Ларгуса.
А что Ижевск?
Завод фактически снова уходит в простой, в котором он находился с апреля. Но на автомобилях крест не поставили.
Во‑первых, здесь будут производить часть комплектующих для Весты. Сохраняется штамповочное производство, производство пластика и некоторых других компонентов, сохранятся сервисные и обеспечивающие функции.
Во‑вторых, в Ижевске будет организовано производство электрического универсала Lada e‑Largus, презентация которого состоялась в день выпуска последней Весты.
Привет, e‑Largus!
Зарядный разъем европейского стандарта CSS расположен под стандартным лючком по правому борту. Батареи размещены в ногах задних пассажиров, в центральном тоннеле и под капотом. Машину приводит один электромотор с простым редуктором и собственной системой охлаждения (коробки передач нет, как на всех современных электромобилях).
Планируется выпускать как пассажирскую версию электрического Ларгуса (на 5 и 7 мест), так и грузовой вариант. Запас хода на одной зарядке будет варьироваться в зависимости от версии: от 250 до 350–400 км. Привод — на передние колеса.
Все прочие достоинства Ларгуса будут сохранены: высокая грузоподъемность, клиренс, вместимость — поскольку все кузовные панели сохранены без изменений, что, кстати, существенно упростит внедрение в производство. Подвеска — та же. Единственное серьезное изменение: электрический усилитель (им поделился XRAY Cross) вместо прежнего гидравлического.
Обещают сохранить все функции, которые известны покупателям Ларгуса, — включая электрообогрев лобового стекла и задних сидений. Иными словами, это та же самая машина, но — электрическая.
Точная дата запуска е‑Ларгуса в производство не определена. Предполагается, что установочная партия будет собрана в следующем году.