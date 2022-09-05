Почему задний привод до сих пор не вымер? Мнение эксперта

Лучшая управляемость — не единственное преимущество заднеприводных.

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Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— Какими преимуществами обладают заднеприводные автомобили по сравнению с переднеприводными?

— Приверженность некоторых фирм заднему приводу — это не только дань традиции. Достаточно вспомнить, что самые быстрые автомобили в мире (речь о Формуле‑1) по-прежнему имеют привод на задние колеса.

Тут есть несколько преимуществ, и одно из главных — хорошая загруженность ведущих колес, что при ускорении, что в поворотах. Это позволяет добиться лучшей управляемости.

Еще одним плюсом можно назвать хорошее распределение массы. С передним приводом сложно добиться идеальной развесовки между осями (50:50).

Кроме того, с передними ведущими колесами не получится реализовать все возможности двигателя, если он выдает больше 250–300 л.с. - при резком старте, да и в поворотах, они раньше начинают буксовать.

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Фото: unsplash