Подобных случаев все меньше, но изредка такое все же встречается. Задача недобросовестных сотрудников бензоколонки — сэкономить топливо.

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О способе обмана на заправках рассказали эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества.

Когда вы просите работника АЗС заправить бак «до полного», он может подолгу сцеживать финальные капли, норовя нацедить топливо под срез горловины.

Цифры на колонке меняются бодро, топливо в бак почти не течет, зато счетчик старательно наматывает литры и рубли.

Поэтому бывалые автомобилисты советуют говорить работнику АЗС не «полный бак», а «полный, до первой отсечки». Это когда умная система заправочного пистолета сама автоматически прервет подачу топлива, почувствовав, что брызги и пена рядом.

О других схемах мошенничества можно прочитать в материале «Нам рассказали о способах обмана на АЗС. Не попадитесь!».

Как снизить расход топлива — ответ тут.

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