Простой способ обсчета на АЗС — как не стать жертвой? — журнал За рулем

Простой способ обсчета на АЗС — как не стать жертвой?

Подобных случаев все меньше, но изредка такое все же встречается. Задача недобросовестных сотрудников бензоколонки — сэкономить топливо.

Материалы по теме
Эксперты рассказали, как защитить автомобиль в жару. И себя любимого

О способе обмана на заправках рассказали эксперты отдела защиты прав потребителей Роскачества.

Когда вы просите работника АЗС заправить бак «до полного», он может подолгу сцеживать финальные капли, норовя нацедить топливо под срез горловины.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Названы лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машине

Материалы по теме
Говорят, у бензина большой срок годности. И да, и нет

Цифры на колонке меняются бодро, топливо в бак почти не течет, зато счетчик старательно наматывает литры и рубли.

Поэтому бывалые автомобилисты советуют говорить работнику АЗС не «полный бак», а «полный, до первой отсечки». Это когда умная система заправочного пистолета сама автоматически прервет подачу топлива, почувствовав, что брызги и пена рядом.

О других схемах мошенничества можно прочитать в материале «Нам рассказали о способах обмана на АЗС. Не попадитесь!».

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Одна цена! Новый Suzuki Jimny или б/у Jeep Wrangler?
Авторитет из 90-х: тот самый «шестисотый» на тестах «За рулем»
Уникальный спорткар из СССР — его делали больше 20 лет

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров205
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: