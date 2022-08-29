Машина за 200 тысяч рублей: 5 вариантов, на которых еще можно ездить

Судя по откровениям перекупов, неофициальная граница между «хламом» и «не хламом» на вторичке сейчас проходит примерно на 100 тысячах рублей. Значит, за 200 тысяч можно купить нечто способное без особых трат пробегать еще год-другой.

Посмотрим основные предложения рынка за эту сумму. Оценим, стоит ли инвестировать подобным образом. И если да, то во что.

Логика подсказывает, что искать надо среди наиболее массовых моделей — с самыми простыми агрегатами и в незатейливых комплектациях. Меньше оборудования — проще содержать. Прогнившие двери — дело житейское. Главное, чтобы ездила.

Вариант №1, прагматичный: Лада Приора

Поздние Приоры с обновленными моторами ВАЗ-21116 (8 клапанов, 87 л.с.) и ВАЗ-21127 (16 клапанов, 106 л.с.) за эти деньги почти не доступны.

Примерно 3% от всех машин на вторичном рынке стоят около 200 тысяч рублей. Подавляющее большинство — Лады разных моделей. Из них самая массовая — Приора, седан или хэтчбек, универсалы наперечет. И она стабильно входит в десятку самых продаваемых на вторичке. Нет смысла вдаваться в особенности модели, упомянем одну: почти всё поддается ремонту в гараже.

Предлагают в основном экземпляры 2007–2012 годов с мотором 21126 (16 клапанов, 98 л.с.). Заявлены пробеги в очень широком диапазоне — от 80 до 530 тысяч км. Чаще всего — 150–250 тысяч км. Верим, что там, где 80, никто никогда не скручивал? Сомнительно, надо слушать легенду продавца. А результаты от 300 тысяч и выше указывают на общую живучесть автомобиля.

Вряд ли у Приоры за эту сумму будет девственный кузов. Может, только отдельные его части свежее, чем остальные. Почти наверняка — ушатанная подвеска.

Помимо кузова, самая дорогая деталь здесь — двигатель (новый сейчас стоит 160–190 тысяч рублей). По косвенным приметам (шум, вид и запах выхлопа, потеки жидкостей) можно оценить его состояние. Совсем скверного, понятно, лучше избегать. Пристойное — прекрасно.

При любом раскладе Приора необременительна в содержании, запчастей на нее навалом — в том числе для основных агрегатов. Если попадется ухоженный экземпляр — два-три года спокойно проездит. И потом еще удастся его продать.

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