Забытый проект СССР: Ну, очень большой водонагреватель

Эта уникальная по своим возможностям машина применялась на всём протяжении Великой Отечественной войны.

Материалы по теме Представлена замена ГАЗ-66

Водомаслозаправщик ВМЗ‑34 образца 1934 года на шасси ЗИС‑6 — это специальная аэродромная машина, предназначавшаяся для подогрева воды и масла с последующей механической заправкой ими самолетов.

Он мог заполнять секции своего котла водой и маслом при помощи бортовых механических насосов, нагревать воду до 100 ºС, а масло до 65–75 ºС, и сохранять их в нагретом состоянии длительное время.

При 25‑градусном морозе вода остывала лишь на пару градусов в час.