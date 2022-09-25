Мощный проект СССР: 40 тонн! 50 кубов в час!

Если нужно прорыть не просто канаву, а серьезный канал, то и техника нужна серьезная.

Такая, например, как этот экскаватор-канавокопатель.

Машину Д‑583 разработало в Минске специализированное КБ № 2.

Вес — около 40 тонн, длина — 15 м, высота — 5 м. Производительность машины составляла 500 кубометров грунта в час.

Первые испытания прошли в 1966 году. Для привода гусеничного движения использовались два электрических двигателя. Вместо лопаты — две фрезы диаметром 4100 мм с электроприводом. Канавокопатель мог трудиться как от встроенных силовых установок, так и от внешнего источника питания.

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Фото: из архива автора