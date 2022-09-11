Указатель для домкрата — водительская хитрость — журнал За рулем

Указатель для домкрата — водительская хитрость

Работа ускорится, а внешний вид автомобиля не пострадает.

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Когда нужно поднять автомобиль домкратом, не всегда легко найти на кузове предназначенное для этого место. Даже если на ребре порога имеются штампованные стрелки, иногда их плохо видно.

Для ориентировки я нанес черной краской (автомобиль светлый) отметки на ребрах порогов.

При загрязнении порога можно протереть ребро и, даже при плохом освещении, найти точку установки домкрата. Внешний вид автомобиля не страдает.

М. Поляков, г. Углич

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