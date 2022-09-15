Хороший совет для владельцев недорогих машин

При отделке салона в недорогих автомобилях часто применяют некачественный пластик. Со временем он деформируется. Читатель «За рулем» нашел решение.

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Крышка перчаточного ящика на внедорожнике Chevrolet Niva со временем деформируется — отгибаются наружу верхние углы. Я устранил дефект, стянув углы шпилькой с резьбой М3, приобретенной в строительном магазине. Укоротил шпильку до длины 460 мм, затем просверлил четыре отверстия в крышке и установил шпильку вдоль верхнего края.

На концы шпильки навернул гайки с шайбами. Подтягиванием этих гаек выровнял верхние края крышки. Для красоты можно надеть на шпильку термоусадочную трубку черного цвета.

С. Черкасов, Пензенская область

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

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