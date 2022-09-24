Безопасная защита от солнца (лайфхак читателя «За рулем»)

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Всегда использую солнцезащитную шторку изнутри ветрового стекла. При этом не нравились следы на стекле от присосок.

Решил проблему, наклеив на стойки прозрачные крючки для крепления гирлянд. На шторке сделал отверстия дыроколом для люверсов и протянул через них круглую резинку. Теперь на стекле нет следов, и шторка закрывает всю поверхность.

А. Авилов, г. Курск

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

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Фото: А. Авилов