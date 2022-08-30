Катализатор из Ирана за 2000 руб.! А для Весты сделают? Да!

Совсем скоро в России могут в большом количестве появиться автомобильные компоненты из Ирана. Примет ли их российский рынок?

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Компания Iran Khodro Industrial Group производит широкий ассортимент запчастей на разные модели автомобилей. Корни у продукции Iran Khodro французские: компания сотрудничала с Peugeot и имела с этим брендом совместное производство автомобилей, сейчас выделившееся в собственное. Если говорить именно по компонентам, то взглянуть действительно есть на что.

Приводные валы, панели приборов, коммутационные блоки, жгуты проводов, стеклоподъемники, климатические блоки, панели приборов в сборе... Есть собственное производство пластика — бамперов и решеток радиатора.

Отдельная тема для Iran Khodro Industrial Group — каталитические нейтрализаторы, их производит дочерняя компания KEM. Могут сделать на любую модель, хоть на собственный седанчик Tara (цена в пересчете на рубли — около 2200 рублей), хоть даже на... российскую Весту! И все перечисленное (и много что еще) иранцы хотят не просто поставить на рынок, а производить у нас, в России.

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Особая гордость компании — семейство новых двигателей. В России они показали битопливную (бензин или метан) турбо-«четверку» 1.7, но в линейке есть и дизели, и более легкие 3-цилиндровые вариации...

Конечно, без сотрудничества с Китаем не обошлось и тут: например, в упомянутых движках многие электронные компоненты — от китайского подразделения Bosch. А в седане Tara — суть глубоко модернизированном Peugeot 301 — Китаем поставляется 6-ступенчатый автомат. Кстати, как раз этот автомобиль Iran Khodro собирается сделать главной движущей силой своей (очередной!) попытки покорить Россию.

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