Российский Haval Dargo: 5 неожиданных (и полезных!) особенностей

В нем хватает недоработок, но он поражает вниманием к мелочам, которых ждешь от Шкоды или от немецкого премиума.

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Haval Dargo — безусловно, «китаец» новой школы. Да, у него еще хватает обидных недоработок, но он подкупает внешностью, как будто скроенной по лекалам внедорожника (что для современных кроссоверов почти нонсенс), и, как выяснил Кирилл Милешкин в свежем номере журнала «За рулем», обладает неплохими повадками! А еще — имеет массу интересных решений.

И вот что особенно интересно: Dargo поражает вниманием к мелочам, которых ждешь от Шкоды или от немецкого премиума, но никак не от автомобиля из Поднебесной.

Вот вещи, которые показались нам и забавными, и чертовски полезными:

В дополнение к традиционным карманам во всех четырех дверях есть подбутыльники. Растягивающиеся ленты позволяют ставить даже бутылки по 1,5 л. Они оказываются горлышком к седоку, что особенно ценно для водителя: вытаскивать легко и безопасно.

В нижней части средних стоек есть выштамповки. Это ручки, чтобы маленькие дети могли сами забираться в салон. Им понравится чувствовать себя самостоятельными и взрослыми.

В числе ассистентов водителя есть система уклонения. Она старается отдалить машину, если кто-то прижимается из соседней полосы. Но — только в пределах ряда, до разметки. Дозволения самостоятельно перестраиваться еще нет.

USB-порты на нижнем ярусе центральной консоли развернуты под 45 градусов к водителю и пассажиру. Мелочь, но пользоваться такими удобнее, чем «плоскими».

Как и свежие BMW, Dargo умеет запоминать последние 50 метров траектории. Если водителю сложно выезжать с парковки, машина сделает это сама, повторив путь в обратной последовательности.

Да и в целом российская версия Haval Dargo (делящего, кстати, платформу L.E.M.O.N. с уже зарекомендовавшим себя в России Haval Jolion), оставила впечатление как минимум достойной внимания.

Поэтому вашему вниманию — подробный тест-драйв Haval Dargo в сентябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

И если вы вдруг пропустили: эта машина выпускается на российском заводе и уже продается — цены названы.

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Даргонавт» Кирилла Милешкина.

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Фото: Haval