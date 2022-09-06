Проверено «За рулем»: выгодное ТО для Renault Logan

Регулярное техническое обслуживание - залог долгой жизни узлов и агрегатов. Даже если ездите мало - меняйте расходники по графику.

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Логан, вскоре после своего появления на нашем рынке, навсегда изменил отношение автолюбителей к иномаркам. Автомобиль доказал, что удобный, вместительный и недорогой автомобиль может быть еще и очень надежным. Двигатель отличает похвальный ресурс, достигающий 300–400 тысяч километров.

А дальше его можно отремонтировать и рассчитывать на еще почти такой же пробег. Конечно, далеко не все автолюбители ездят так много. Некоторые автомобили, став семейными любимцами, перевозят владельцев разве что на дачу, да иногда по хозяйству. Но, в любом случае, много ездит машина или мало, нужно регулярно проводить техническое обслуживание.

Замена масла: лучше чаще

При замене масла, которую лучше проводить почаще, чем рекомендует инструкция, следует менять и фильтр.

Масляный фильтр подходит не только для Логана, но и для Symbol, Clio, Fluence, Largus.

Чтобы более частые регламентные работы не разорили владельца, лучше использовать проверенные временем изделия отечественного производителя. Например, масляный фильтр «За рулем» стоит недорого, отлично чистит масло и, что немаловажно, его не подделывают.

Воздушный фильтр: есть все исполнения

Воздушные фильтры на разных двигателях Логанов используют разные. Но фильтры всех конструктивных исполнений можно приобрести в интернет-магазине «За рулем».

Воздушный фильтр для моторов К4М при компактных размерах обладает большой площадью фильтрующего элемента.

Все изделия отличаются большой площадью фильтрующей шторы, низким сопротивлением и хорошей тонкостью отсева.

Воздушный фильтр для восьмиклапанных двигателей Логана до 2012 года выпуска. Сменный элемент воздушного фильтра для восьмиклапанных моторов К7М Логана и Ларгуса.

Тормозные колодки: надежные и не скрипучие

Передние тормозные колодки для Logan II, выпускаемые под брендом «За рулем», отличает высокое качество при разумной цене.

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Проводя техническое обслуживание автомобиля, обратите внимание на состояние тормозных колодок. И, если износ достаточно велик, то стоит поставить новые. Ведь впереди осенне-зимний период, когда на улице темно, холодно и грязно, а возиться с автомобилем совершенно не хочется.

Чтобы профилактическая замена не ударила владельца по карману, лучше установить проверенные тормозные колодки, выпускаемые под брендом «За рулем». Они берегут тормозные диски, долговечны и совершенно не скрипят при торможении.

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