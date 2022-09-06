Проверено «За рулем»: выгодное ТО для Renault Logan

Логан, вскоре после своего появления на нашем рынке, навсегда изменил отношение автолюбителей к иномаркам. Автомобиль доказал, что удобный, вместительный и недорогой автомобиль может быть еще и очень надежным. Двигатель отличает похвальный ресурс, достигающий 300–400 тысяч километров.
А дальше его можно отремонтировать и рассчитывать на еще почти такой же пробег. Конечно, далеко не все автолюбители ездят так много. Некоторые автомобили, став семейными любимцами, перевозят владельцев разве что на дачу, да иногда по хозяйству. Но, в любом случае, много ездит машина или мало, нужно регулярно проводить техническое обслуживание.
Замена масла: лучше чаще
При замене масла, которую лучше проводить почаще, чем рекомендует инструкция, следует менять и фильтр.
Чтобы более частые регламентные работы не разорили владельца, лучше использовать проверенные временем изделия отечественного производителя. Например, масляный фильтр «За рулем» стоит недорого, отлично чистит масло и, что немаловажно, его не подделывают.
Воздушный фильтр: есть все исполнения
Воздушные фильтры на разных двигателях Логанов используют разные. Но фильтры всех конструктивных исполнений можно приобрести в интернет-магазине «За рулем».
Все изделия отличаются большой площадью фильтрующей шторы, низким сопротивлением и хорошей тонкостью отсева.
Тормозные колодки: надежные и не скрипучие
Проводя техническое обслуживание автомобиля, обратите внимание на состояние тормозных колодок. И, если износ достаточно велик, то стоит поставить новые. Ведь впереди осенне-зимний период, когда на улице темно, холодно и грязно, а возиться с автомобилем совершенно не хочется.
Чтобы профилактическая замена не ударила владельца по карману, лучше установить проверенные тормозные колодки, выпускаемые под брендом «За рулем». Они берегут тормозные диски, долговечны и совершенно не скрипят при торможении.