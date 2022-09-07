Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы — журнал За рулем

Подвох с запчастями для Лады - попадают почти все владельцы

Редакционный Лада Ларгус проехал уже 140 000 км. В плане запчастей этот автомобиль - настоящая сборная «солянка». Об этом говорят и продавцы в магазинах, и владельцы на форумах. Столкнулись с этим и мы!

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Наш редакционный Ларгус настоящий ветеран: 10 лет и 140 тысяч километров — такими цифрами не может похвастать ни одна наша машина. Вкратце: полет нормальный! Универсал показывает себя в высшей степени надежным, несмотря на отнюдь не щадящие условия эксплуатации — обо всех ее нюансах вспоминает Алексей Ревин в новом номере журнала «За рулем». Но вместе с тем Ларгус — «простой смертный».

К примеру, пришла пора менять наконечник левой рулевой тяги. Справа такая процедура состоялась еще 20 тысяч км назад. Сама по себе она простая, но при осмотре обнаружилось, что один пыльник рулевого механизма порван, а на втором — трещины.

Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы

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Тоже надо менять, но вот незадача. Выяснилось, что диаметр купленных пыльников в месте надевания на рулевой механизм отличается от требуемого на 10 мм! У новых — 42 мм, а у старых — 50–52 мм. Анализ ситуации в интернете показал, что кто-то растягивает пыльники на раструбе огнетушителя, кто-то кладет на ночь надетый на оправку подходящего диаметра пыльник в морозилку, а кто-то, наоборот, греет в кипятке! Какой будет ресурс у такой резины — большой вопрос.

Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцыПорванный пыльник — это серьезно. Чем меньше проедете с таким дефектом, тем целее будет рейка
Порванный пыльник — это серьезно. Чем меньше проедете с таким дефектом, тем целее будет рейка

Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцыЭто разные диаметры, что бы ни говорили продавцы
Это разные диаметры, что бы ни говорили продавцы

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Продавцы в магазинах утверждают, что такая свистопляска творится с подбором многих других деталей для Ларгусов: «эта модель — сборная солянка!». В итоге удалось купить универсальные ремонтные пыльники, у которых есть несколько посадочных диаметров, а до нужного можно добраться, отрезав лишнее, подобно подгонке стелек для обуви.

Но резина этих пыльников тонковата. Понаблюдаем, как они будут ходить, и если возникнут проблемы, подберем подходящие аналоги — таковые обнаружились в линейке Nissan.

Обо всех рекомендациях по уходу за Ларгусами в возрасте в сентябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Две первые пятилетки» Алексея Ревина.

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Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы

Редакционный Лада Ларгус проехал уже 140 000 км. В плане запчастей этот автомобиль — настоящая сборная «солянка». Об этом говорят и продавцы в магазинах, и владельцы на форумах. Столкнулись с этим и мы!

Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы — фото 1358028Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы — фото 1358029Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы — фото 1357865Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы
Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы

Редакционный Лада Ларгус проехал уже 140 000 км. В плане запчастей этот автомобиль — настоящая сборная «солянка». Об этом говорят и продавцы в магазинах, и владельцы на форумах. Столкнулись с этим и мы!

Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы — фото 1358029Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы — фото 1358028Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы — фото 1357865Подвох с запчастями для Лады — попадают почти все владельцы
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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