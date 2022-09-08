Если закапризничала шаровая, о нормальной езде придется забыть. Грохот подвески, повышенное усилие на руле и из рук вон плохая курсовая устойчивость. Пора менять! А какие шаровые опоры выбрать? Этим вопросом задаются Михаил Колодочкин и Алексей Ревин в новом номере журнала «За рулем» — и испытывают детали 13 производителей, подходящие для множества моделей Hyundai/Kia (включая Kia Rio и Solaris), а также многих Mitsubishi и даже парочки Volvo.
Оценивали усилие вырыва пальца из корпуса с помощью разрывной машины Р-20, твердость шаровых поверхностей по Роквеллу на твердомере ТР‑5006‑М, морозоустойчивость (при —40˚С и —50˚С) в морозильной камере с цифровым управлением Tefcold SE30–45‑P, а также коррозионную стойкость изделий. В тестах выявились как лидеры, так и явные аутсайдеры.
Хуже других в тесте проявили себя:
- Miles DB 35003 (650 ₽). Шар практически не закален, а пыльник боится мороза.
- Marshall MB 100370 (750 ₽). Боится ржавчины, поверхность практически незакаленная, а пыльник — не морозостойкий.
- Pilenga TS-P 373 (750 ₽). При замерах усилия вырыва срезало резьбу гайки. Коррозионная стойкость — никакая, как и твердость. Мороза боится.
- Hanse HB 900 203 (800 ₽). То же самое на замере усилия вырыва — резьба гайки срезана. Твердость очень низкая, морозостойкость тоже.
- Fenox BJ 10 126 (850 ₽). Из достоинств — самая высокая твердость поверхностного слоя. А главный недостаток — очень низкая коррозионная стойкость: сплошная ржавчина на пальце и корпусе. Кроме того, боится мороза: пыльник в морозильнике быстро треснул.
Есть в нашем тесте и середнячки — их можно порекомендовать к использованию в определенных условиях и с определенными оговорками. Но были и такие, которые никаких оговорок не потребовали, с честью выдержав все наши «издевательства».
На какие шаровые опоры обратить внимание при покупке и как не ошибиться при выборе, читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!
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Заметка подготовлена по материалам статьи «На шару» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.
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