Некоторые из «фигурантов» выдержат на вашей машине не больше пары сотен километров пробега, а потом...

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Если закапризничала шаровая, о нормальной езде придется забыть. Грохот подвески, повышенное усилие на руле и из рук вон плохая курсовая устойчивость. Пора менять! А какие шаровые опоры выбрать? Этим вопросом задаются Михаил Колодочкин и Алексей Ревин в новом номере журнала «За рулем» — и испытывают детали 13 производителей, подходящие для множества моделей Hyundai/Kia (включая Kia Rio и Solaris), а также многих Mitsubishi и даже парочки Volvo.

На корпус всех образцов нанесено антикоррозионное покрытие. Но эффективность защиты сильно разнится. Ржавеет не только корпус, но и палец, гайка, стопорное кольцо и даже пружинное кольцо, удерживающее пыльник

Оценивали усилие вырыва пальца из корпуса с помощью разрывной машины Р-20, твердость шаровых поверхностей по Роквеллу на твердомере ТР‑5006‑М, морозоустойчивость (при —40˚С и —50˚С) в морозильной камере с цифровым управлением Tefcold SE30–45‑P, а также коррозионную стойкость изделий. В тестах выявились как лидеры, так и явные аутсайдеры.

Хуже других в тесте проявили себя:

Miles DB 35003 (650 ₽) . Шар практически не закален, а пыльник боится мороза.

. Шар практически не закален, а пыльник боится мороза. Marshall MB 100370 (750 ₽) . Боится ржавчины, поверхность практически незакаленная, а пыльник — не морозостойкий.

. Боится ржавчины, поверхность практически незакаленная, а пыльник — не морозостойкий. Pilenga TS-P 373 (750 ₽) . При замерах усилия вырыва срезало резьбу гайки. Коррозионная стойкость — никакая, как и твердость. Мороза боится.

. При замерах усилия вырыва срезало резьбу гайки. Коррозионная стойкость — никакая, как и твердость. Мороза боится. Hanse HB 900 203 (800 ₽) . То же самое на замере усилия вырыва — резьба гайки срезана. Твердость очень низкая, морозостойкость тоже.

. То же самое на замере усилия вырыва — резьба гайки срезана. Твердость очень низкая, морозостойкость тоже. Fenox BJ 10 126 (850 ₽) . Из достоинств — самая высокая твердость поверхностного слоя. А главный недостаток — очень низкая коррозионная стойкость: сплошная ржавчина на пальце и корпусе. Кроме того, боится мороза: пыльник в морозильнике быстро треснул.

Обратите внимание на образец №2 после морозильной камеры. С таким пыльником ресурс шарнира измеряется несколькими сотнями километров

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Есть в нашем тесте и середнячки — их можно порекомендовать к использованию в определенных условиях и с определенными оговорками. Но были и такие, которые никаких оговорок не потребовали, с честью выдержав все наши «издевательства».

На какие шаровые опоры обратить внимание при покупке и как не ошибиться при выборе, читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи «На шару» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.

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