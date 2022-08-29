Разводки на мойке, чтобы автовладельцы платили больше

Недобросовестные автомойщики могут включить в счет услуги, которые в реальности не нужны или даже не были оказаны.

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Раскрыли схемы махинаций на автомойках эксперты Роскачества.

Не те услуги

Манипуляции типа «усиленной очистки»: на автомойке вам сообщают о якобы имеющих место сильных загрязнениях, которые требуют отдельных усилий от персонала, но в реальности никакие усилия не нужны или же вообще не будут оказаны, а лишь сделан вид.

Навязывание услуг

Строго говоря, нарушения здесь нет, ведь вас извещают о «необходимости дополнительных услуг», но в реальности они излишни. Так, например, вам могут предложить покрыть кузов воском, хотя эта процедура нужна далеко не каждому авто, а делать ее слишком часто (при каждом посещении) автомойки и вовсе не нужно.

«Бюджетная» замена

Желая сэкономить, автомойщики могут, например, использовать более дешевые средства для очистки авто или даже не использовать их вовсе. Вода может отчистить основные загрязнения, но клиент никогда об этом не узнает, если рассказать ему об «очень дорогих иностранных чистящих средствах».

Мойка самообслуживания — в чем подвох?

Так называемые мойки самообслуживания могут показаться отличной альтернативой обычных, но и тут могут быть поводы для обмана.

Автомат может неправильно отсчитывать время, «ошибаясь» не в пользу клиента.

Отследить это можно самостоятельно, если вы готовы засекать время, которое определяет автомойка. Если ваши данные не совпадают с заявленными, это повод обратиться с претензией.

Что делать?

По возможности следите за проведением работ. Если есть сомнения в качестве выполнения — не стесняйтесь их озвучивать. Сначала стоит обратиться к руководству автомойки. Если дошло до конфликта, подготовьте жалобу в письменном виде, в двух экземплярах.

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Один из них останется у вас — с датой и подписью ответственного лица. Если на вашу претензию не дали ответа или он вас не устроил, можно обращаться в суд. В качестве доказательств могут быть представлены фото- и видеоматериалы, показания свидетелей, отмечают в Роскачестве.

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