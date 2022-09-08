Самый необычный автобус — скоро на дорогах — журнал За рулем

Самый необычный автобус — скоро на дорогах

В XXI веке подарили новую жизнь и комфорт «колхозному пазику».

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Фирма «Автоуслуги» построила необычный автобус Вектор Next — ­полноприводный. Подобные версии ПАЗов были во всех предыдущих поколениях, а вот до нынешней машины у завода руки пока не дошли.

Агрегатами поделился вездеход Садко Next (полноприводный ГАЗон Next). От него взяли мосты, колеса, трансмиссию с понижайкой и блокировками обоих межколесных дифференциалов.

Самый необычный автобус — скоро на дорогах

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Для плавности хода рессоры дополнили пневмобаллонами. Спереди добавили стабилизатор поперечной устойчивости. Клиренс — 400 мм, преодолеваемый брод — 680 мм.

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Двигатель остался стандартный, ЯМЗ‑534. С ним автобус может набрать до 100 км/ч.

Машину построили всего за несколько месяцев. Теперь предстоит сертификация, которая займёт до полугода. А потом обещают наладить мелкосерийный выпуск.

По прикидкам, цена будет на 2,5 млн рублей больше, чем у стандартного Вектора Next.

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Фото: фирма-производитель

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