Самый большой ПАЗ: изучаем новый автобус Вектор NEXT

Почти 9 метров в длину, дисковые тормоза, газовый двигатель стандарта Евро-5.

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Павловский автобусный завод, входящий в «Группу ГАЗ» приступил к выпуску новых автобусов Вектор NEXT 8.8 CNG. Числовой индекс здесь означает габаритную длину в метрах, по меркам ПАЗа она максимальная, а еще одна особенность автобуса в том, то он работает на CNG, компримированном (сжатом) природном газе. Рекордная длина позволила обеспечить и максимальную вместимость: 23 посадочных места при общем количестве мест, равном 59.

Этот вариант Вектора изготавливается в специальной модификации «Доступная среда» — она подразумевает низкий уровень пола в задней части салона, просторную накопительную площадку, крепления для инвалидной коляски, кнопку связи с водителем и механическую аппарель, т.е. платформу для заезда колясок. Двигатель — газовый ЯМЗ-534, развивающий 170 л.с. и соответствующий нормам Евро-5. Запас хода на одной заправке метаном — до 600 км.

Пресс-служба предприятия отмечает, что интегральное рулевое управление и новая передняя подвеска наделяет Вектор NEXT 8.8 CNG хорошей управляемостью и плавностью хода. Тормозная система — пневматическая, тормозные механизмы — дисковые, автобус оснащен противобуксовочной системой для облегчения движения в дождь и по грунтовым дорогам. Межсервисный интервал увеличен до 20 000 км, а гарантия на автобус составляет 3 года.

А другой автобусный завод «Группы ГАЗ», ЛиАЗ начал выпуск автобусов, работающих на сжиженном газе LNG.

Фото: Группа ГАЗ