ГАЗ начал выпускать автобусы на сжиженном метане — журнал За рулем

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ГАЗ начал выпускать автобусы на сжиженном метане

До сих пор на Ликинском автобусном заводе «Группы ГАЗ» выпускали технику только на сжатом природном газе. Сжиженный газ дает возможность увеличить запас хода.

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Сегодня началось серийное производство автобусов, работающих на сжиженном природном газе. Первые экологически чистые машины поедут в Челябинск.

Городская низкопольная модель ЛиАЗ-5292 — первый автобус большого класса на сжиженном природном газе (LNG), который серийно выпускают в России. Осенью 2020 года автобус испытали в Челябинске, сейчас проходят тесты в Санкт-Петербурге.

Автобус оснащается отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536. Сжиженный газ хранится в криобаке под давлением не выше 19 атмосфер. Объем криобака в 375 л обеспечивает запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. Технология хранения обеспечивает постоянную температуру топлива —160 °С и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды.

Топливный бак расположен в заднем свесе машины, таким образом его можно легко обслуживать, без демонтажа.

Автобус способен перевезти 111 пассажиров, он низкопольный, с просторной накопительной площадкой и системой книлинга (кузов чуть наклоняется в сторону остановки для удобства посадки и высадки пассажиров).

Он оснащен климат-контролем, USB-зарядками, видеонаблюдением, электронными маршрутоуказателями и табло с бегущей строкой.

В ЛиАЗ-5292 LNG установлена механическая аппарель для удобства посадки в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски и кнопками связи с водителем.

LNG (Liquefied natural gas) — сжиженный природный газ (СПГ) или сжиженный метан. Вместо сжатия метан охлаждают до —160 °C, и он переходит в жидкое состояние, а его объем уменьшается в 600 раз. Это очень удобно, но он хранится в довольно тяжелых емкостях, поэтому использовать LNG на легковом транспорте сложно, зато он с успехом применяется во многих странах в магистральных автомобилях и больших автобусах.

Фото: ГАЗ

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