У нас снова будут автобусы с «гармошкой», КАМАЗ сделал такой!

Низкий пол, широкий проход, полноценный «климат», USB-зарядки... Мест для сидения — 44!

КАМАЗ заканчивает ходовые испытания нового низкопольного автобуса КАМАЗ-6299, который вмещает 162 пассажира и имеет 44 места для сидения. Испытания длительностью две недели проходят в Москве — машина создана по заказу Мосгортранса, и если тесты пройдут успешно, такие автобусы получат ОТТС и начнут появляться на регулярных маршрутах столицы.

Испытания ведутся с полным приближением к реальным условиям эксплуатации: водители-испытатели КАМАЗа курсируют на новом автобусе по московским маршрутам с загрузкой, соответствующей 50% от максимальной. Перед испытателями стоят задачи определить средний расход топлива и отладить телематическое оборудование.

Общая длина КАМАЗ-6299 составляет 18 метров. Он относится к новому поколению камазовских автобусовм А4 и создан по толкающей схеме: силовой агрегат и ведущий мост расположены в прицепной секции — так пол можно сдалать низким, причем как спереди, так и сзади. В качестве сравнительного примера камазовцы вспоминают знаменитые Икарусы с «гармошкой»: те делались по тянущей схеме, и пол был высоким, что для городского автобуса по нынешним временам считается неоптимальным вариантом. Но, конечно, не только это отличает новый автобус от тех, что когда-то эксплуатировались в СССР.

В КАМАЗ-6299 есть полноценная климатическая система, двойное остекление, USB-зарядки для гаджетов, валидаторы, система «клининг», функция «приседания» на остановке. Чтобы увеличить проход в салоне, поставили три полуторных сиденья, которых нет у стандартных 12-метровых автобусов КАМАЗа. А водитель располагает цифровой приборной панелью и сенсорным экраном, куда выводится, помимо прочено, картинка с нескольких расположенных на кузове видеокамер. У новинки дизельный мотор развивающий 340 л.с., а помимо стандартного запаса топлива в 250 литров на «удлиненном» автобусе есть дополнительный бак, он вмещает еще 150.

Серийное производство будет налажено на дочернем заводе НЕФАЗ в Башкортостане, старт намечен на конец 2021 года.

В разные годы автобусами столицу снабжали различные заводы — например, в послевоенные годы это был ЗИС. А в новейшей истории одним из основных поставщиков является КАМАЗ — с 2018 года в Москве появилось 1542 автобуса и 400 электробусов КАМАЗ.

Перед началом зимы 2020–2021 электробусов насчитывалось даже свыше 500, и морозы не должны были стать помехой их работе.

Видео: Youtube/ПАО КАМАЗ