Началось производство Валдая Next

Грузовик получил бескапотную кабину, два варианта колесной базы и грузоподъемность 3,8 тонны.

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Новый среднетоннажный грузовой автомобиль встал на конвейер Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде — Валдай Next. Благодаря бескапотной кабине габариты машины уменьшились, а маневренность и объем доступного грузового пространства увеличились. Автомобиль предназначен для городских перевозок, а надстройками будет оснащаться уже на заводе.

На предприятии подчеркнули, что Валдай Next оснащается новой 6-ступенчатой механической коробкой передач, разработанной инженерами ГАЗа. Также грузовик получил дизельный двигатель Cummins ISF объемом 2,8 л и мощностью 130 л.с. (353 Нм).

У машины два варианта колесной базы — 3310 и 4000 мм. Разную длину может иметь и грузовая платформа — 4700, 5100 и 6100 мм. Таким образом, объем кузова может составлять от 20 до 29 кубических метров и в нем можно разместить от 8 до 11 стандартных европаллет.

Полная масса грузовика — 6,7 т, а грузоподъемность шасси — 3,8 тонны. В результате модель занимает нишу между тяжелой версией ГАЗели Next грузоподъемностью до 2,2 т и ГАЗоном Next грузоподъемностью до 5 тонн.

Пневматическая тормозная система имеет дисковые тормозные механизмы на всех колесах, рулевое управление — интегральное. Также предусмотрено множество электронных систем, среди которых система распределения тормозных усилий по колесам, системы курсовой устойчивости и помощи при трогании на подъем, а также антипробуксовочная система. В базовую комплектацию входит, например, и круиз-контроль.

Прочность рамы была увеличена на 30%, а часть элементов трансмиссии позаимствована у ГАЗона Next 8.7. Это, например, мост, передняя и задняя подвески, тормозная система и рулевое управление.

Первые грузовики будут оснащаться тремя типами надстроек — промтоварной, изотермической и европлатформой. Позже появятся и другие варианты.

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Фото: ГАЗ