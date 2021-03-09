Для российских направлений: показан автобус-внедорожник ПАЗ

Будет особо актуален в провинции в межсезонье.

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В России нет дорог, а только направления — очевидно, поставив во главу угла именно это утверждение, дизайнер Роман Прядко поразмышлял над тем, как мог бы выглядеть известнейший советский автобус ПАЗ-672, если подкатить под него «полноприводную» платформу.

Сохранив узнаваемый внешний вид, «пазик» получил куда более широкую колею, дополнительные фары в передней части крыши, мощные зеркала заднего вида и силовой бампер со встроенной лебедкой. Подобное могло бы получиться при использовании, например, платформы от армейского грузовика ГАЗ-66. Однако рискнем предположить, что при соединении кузова автобуса и рамы грузовика машина получилась бы гораздо более высокой, чем на рисунке.

Словом, вариант представляется интересным, но пока — чисто умозрительным. Однако нельзя не признать, что концепция для России весьма подходящая и, возможно, в будущем что-то подобное могло бы быть реализовано. На сегодняшний день, если требуется автобус для бездорожья, в России применяют варианты попрозаичнее и более компромиссные, вроде Урала Берлога.

Тем не менее, на базе ПАЗов тоже есть интересные реализованные проекты: например, в Нижнем Новгороде из них делают интересные автодома.

Фото: Facebook/ROMAN PRIADKO DESIGN