Перевозит 28 человек по любому бездорожью и остается безопасным даже при опрокидывании.

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Автозавод «Урал» и завод автомобильной техники «ГИРД» выпустили первую партию новых внедорожных автобусов Берлога на шасси Урал Next с колесной формулой 6х6.

Отличительная черта этих вездеходов — в особой прочности пассажирского отсека, он имеет силовой каркас из стальных труб диаметром 90 мм.

Новые вахтовые автобусы совмещают в себе высокую проходимость и хороший уровень комфорта, сообщает пресс-служба «Урала». Капотная компоновка кабины обеспечивает безопасность и удобный доступ к двигателю. В условиях полного бездорожья и крайне сложного климата Берлога может перевозить до 28 пассажиров.

На входе в салон — откидная лестница с низкой первой ступенью, а внутри — спаренные пассажирские сиденья с ремнями безопасности и устройство связи с водителем, рядом с которым — металлический шкаф для инвентаря. В пассажирском салоне стоят два жидкостных отопителя zenith8000, а к ним в помощь еще два автономных воздушных отопителя «Планар».

Сам фургон сделан из пятислойных сэндвич-панелей — это делает его легким, теплым и прочным. На заводе говорят, что усиленная стальным каркасом, эта конструкция на тестах подтвердила заявленные характеристики безопасности — техника успешно прошла испытание «опрокидывание вахтового автобуса».

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Гарантия на такую машину — 2 года или 100 000 км пробега, межсервисный интервал составляет 15 000 км. Берлоги будут востребованы на карьерах и стройках, то есть в самых непростых условиях эксплуатации, считают авторы проекта.

Четыре автобуса-вездехода уже отправились первому заказчику — им стала горно-обогатительная компания.

А компания «Ямалспецмаш» построила внедорожный грузовик ЯМАЛ грузоподъемностью 25 тонн.

Фото: «Урал»