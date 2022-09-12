Антикризисная Гранта - грузовик всего за миллион рублей

Коммерческая Лада Гранта производства дочерней вазовской компании ВИС тоже перешла на упрощенную основу.

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Грузовая Гранта теперь, как и легковая Classic’22, — без водительской подушки безопасности и АБС.

Чего лишилась Гранта?

Для грузовичка потери опасны в большей степени: то перегруз, то, напротив, слишком легкая порожняя корма на примитивной рессорной подвеске. Плюс не всегда ответственные водители и обутые по сезону шины. Подушка и «антиблокировка» хоть как-то повышали шансы избежать ДТП и снизить тяжесть его последствий.

В антикризисной комплектации остались модуль ЭРА-ГЛОНАСС (без функции автоматического вызова экстренных служб), маршрутный компьютер, усилитель руля, центральный замок, электроприводы стекол и зеркал, аудиоподготовка.

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Двигатель — восьмиклапанник второго экологического класса.

Сколько стоит?

Бортовая платформа стоит по официальному прайсу 981 900 рублей, удлиненная на 300 мм версия дороже на 8 тысяч рублей, с кунгом — на 33 тысячи.

Провести техобслуживание Гранты с 8‑клапанным двигателем вам поможет подробная иллюстрированная инструкция от экспертов «За рулем».

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Фото: ВИС